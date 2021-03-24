В Бурятии суточное число случаев заражения COVID-19 упало ниже 60

Всего выздоровели от коронавируса 33 844 человек, 145 - за минувшие сутки



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 35 670. Это на 57 случаев больше, чем было во вторник, 54% (18 915) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 767 человек, трое - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 57 новых случаев коронавируса: 44 чел. - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 1 587 человек.



В стационарах получает лечение 561 пациент с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 418. В отделениях реанимации находится 71 пациент (из них старше 65 лет – 43), на ИВЛ 32 пациента (из них старше 65 – 16), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 16.



Амбулаторное лечение проходят 498 пациентов с COVID-19.



Всего выздоровели от коронавируса 33 844 (+145) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 817 коек, занято – 561, свободно – 256 коек. Занятость коечного фонда составляет 68,7%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2 198 человек, с нарастающим итогом – 890 955



Фото: pixabay.com

