24.03.2021
В Бурятии суточное число случаев заражения COVID-19 упало ниже 60

В Бурятии суточное число случаев заражения COVID-19 упало ниже 60

Всего выздоровели от коронавируса 33 844 человек, 145 - за минувшие сутки

Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 35 670. Это на 57 случаев больше, чем было во вторник, 54% (18 915) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 767 человек, трое -  за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Из 57 новых случаев коронавируса: 44 чел. - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Круг контактных лиц составляет 1 587 человек.

В стационарах получает лечение 561 пациент с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 418. В отделениях реанимации находится 71 пациент (из них старше 65 лет – 43), на ИВЛ 32 пациента (из них старше 65 – 16), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 16.

Амбулаторное лечение проходят 498 пациентов с COVID-19.

Всего выздоровели от коронавируса 33 844 (+145) человек.

В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 817 коек, занято – 561, свободно – 256 коек. Занятость коечного фонда составляет 68,7%.

В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2 198 человек, с нарастающим итогом – 890 955

Фото: pixabay.com
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