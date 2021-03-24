В Улан-Удэ продолжились нападения собак на детей

Три инцидента зафиксированы в столице Бурятии за последние два дня



В Улан-Удэ за последние два дня зафиксированы нападения собак на трех детей, сообщили в администрации столицы Бурятии.



Вчера в 17:30 в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) поступило заявление по факту укуса восьмилетнего мальчика в 111-м микрорайорне вблизи дома №15. Ребенок около 16:00 пошел на прогулку и с друзьями играл в прятки. Когда мальчик спрятался за домом, на него напала собака, укусила за колено. Сразу же вызвали скорую, рану обработали, ребенок отпущен домой.



На место выехали специалисты Комитета городского хозяйства, администрации Октябрьского района, Управления административного контроля, а также сотрудники подрядной организации ООО «Байкалагроветторг». В ходе обследования территории обнаружены три особи без владельцев, имеющие неснимаемые бирки. По информации местных жителей эти собаки обитают во дворе дома длительное время, агрессию ранее не проявляли.



Ранее, 22 марта, в ДНТ «Радуга» в Железнодорожном районе хозяйская собака открыла лапой задвижку вольера и напала на соседского ребенка 10 лет, который вошел в ограду. Мальчика доставили в медицинское учреждение с переломом кисти. Владельцам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей за допущенное нападение домашнего животного на человека.



В микрорайоне Дивизионная, возле ДК «Современник», 22 марта бродячая собака напала на мальчика 11 лет. Ребенка доставили в больницу с незначительными травмами, позже он был отправлен домой.



Напомним, на прошлой неделе хозяйская собака напала на женщину в СНТ «Пищевик». Еще ранее от нападения пострадали 10-летняя девочка и 56-летний врач-стоматолог.



Сейчас за нападение на людей, самовыгул собак владельцам грозят административные штрафы, которые выросли с 500 рублей до 5000. С 8 февраля 2021 года вступили в законную силу изменения в республиканский закон «Об административных правонарушениях».



Комитет городского хозяйства 17 февраля заключил договор с ООО «Байкалветторг» на отлов 4798 особей. За этот период поступило 473 заявки, которые своевременно отработаны, отловлено 390 собак. В Октябрьском районе – 99, в Советском – 112, в Железнодорожном – 179. «Начался выпуск особей, в естественную среду обитания была отпущена 101 собака. Одна агрессивная собака передана в приют на содержание. Новым владельцам передано 10 животных», - сообщил заместитель мэра – председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.



Напомним, резонансные нападения собак на людей начались в Улан-Удэ в декабре прошлого года, тогда от псов серьезно пострадали девушка и подросток в микрорайоне Забайкальский. Они лечатся в Москве.



С жалобами на нарушения правил выгула домашних животных можно обратиться в Управление административного контроля Комитета городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ по телефонам: Советский район: 21-37-21, 8-902-530-17-08, Октябрьский район: 37-72-48, Железнодорожный район: 23-05-80.



Фото: ulan-ude-info.ru

