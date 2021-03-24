В Бурятии вновь взялись за пресечение незаконных перевозок

Создана межведомственная комиссия по координации действий, направленных борьбу с нелегалами за рулем









В обращении указано, что нелегальные перевозчики создают нездоровую конкуренцию и не обеспечивают безопасность пассажиров. Так, водители-нелегалы не соблюдают режим труда и отдыха, не повышают свою квалификацию, не проходят предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры, регулярную проверку технического состояния автомобиля и не обеспечивают страхование гражданской ответственности перед пассажирами.



В состав межведомственной комиссии вошли представители минтранса Бурятии, ГИБДД, Байкальского межрегионального управления государственного автодорожного надзора, УФНС по Бурятии, Комитета по транспорту администрации Улан-Удэ, Бурятской республиканской организации Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, представитель проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» и ООО «Автовокзал Байкал».



Заседания комиссии будут проводится не реже одного раза в квартал, а в случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания. На первом заседании от участников поступили предложения по плану работ на 2021 год.



Отметим, это далеко не первая попытка борьбы с нелегальными пассажирскими перевозками в республике. Прежде всего, речь идет о такси. Все предыдущие попытки завершились полными провалами.



Фото: egov-buryatia.ru/mintrans В Бурятии создана межведомственная комиссия по координации действий, направленных на пресечение незаконных перевозок. Основанием для создания комиссии послужило коллективное обращение перевозчиков, работающих на законных основаниях, сообщили в минтрансе республики.В обращении указано, что нелегальные перевозчики создают нездоровую конкуренцию и не обеспечивают безопасность пассажиров. Так, водители-нелегалы не соблюдают режим труда и отдыха, не повышают свою квалификацию, не проходят предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры, регулярную проверку технического состояния автомобиля и не обеспечивают страхование гражданской ответственности перед пассажирами.В состав межведомственной комиссии вошли представители минтранса Бурятии, ГИБДД, Байкальского межрегионального управления государственного автодорожного надзора, УФНС по Бурятии, Комитета по транспорту администрации Улан-Удэ, Бурятской республиканской организации Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, представитель проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» и ООО «Автовокзал Байкал».Заседания комиссии будут проводится не реже одного раза в квартал, а в случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания. На первом заседании от участников поступили предложения по плану работ на 2021 год.Отметим, это далеко не первая попытка борьбы с нелегальными пассажирскими перевозками в республике. Прежде всего, речь идет о такси. Все предыдущие попытки завершились полными провалами. Ситуация в корне не поменялась , особенно в Улан-Удэ. Количество «нелегалов» сегодня составляет половину от всех такси в городе. Соглашения с агрегаторами такси не заключены, саморегулируемая организация перевозчиков не создана, констатировал Совет Народного Хурала республики, обсуждавший проблему в марте 2020 года. Пока все сводится к ожиданию федеральных законов, регулирующих работу это вида пассажирского транспорта.Фото: egov-buryatia.ru/mintrans