Жителей Улан-Удэ рассмешила дохлая мышь в сауне

Возмущение клиентов заведения горожане не разделили





В интернет-сообществе «Аноним 03» появилось сообщение от возмущенных посетителей одной из саун. Супруги арендовали комнату в заведении, а в парилке обнаружили мертвую мышь. В посте сказано, что директор сауны на жалобы посетителей отреагировал несерьезно.



- Арендовали комнату в сауне на проспекте Автомобилистов, зайдя в парилку я и моя супруга обнаружили там мертвую мышь. От администрации в лице приехавшего директора были только насмешки и несерьезность всей ситуации в целом, и вид в мою сторону: «Ну, типа, вы че тут самый крутой свои права качать? Идите-ка и помалкивайте». В общей картине не было найдено ни одного дезинфектора и прочего для обработки поверхности и рук, и т.д. Дело даже не в этой мыши или в том, что отсутствует то, что положено, а дело в самом отношении к клиентам, - написали возмущенные горожане.



В сообщении добавлено, что у горожан имеется видео разговора директора с посетителями. Граждане отправили материалы в надзорные органы.



Пост вызвал дискуссию. Однако в основном улан-удэнцы посочувствовали не клиентам заведения, а погибшей мыши, и посмеялись над ситуацией.



- Директор, конечно, не права. Надо было провести реанимационные мероприятия, вызвать скорую, проявить хоть какое-то сочувствие к клиенту. А мышку жалко, сердце подкачало, наверняка была в состоянии алкогольного опьянения... – иронизирует улан-удэнец.



- Мышка тоже клиент, - пишут там же.



- Наверное, набухалась и потом перепарилась эта мышка. Короче, сама виновата, - комментирует еще одна горожанка.



- Под кровать загляните. Там все найти можно. От использованной резины до бухой в никакашку проститутки (а порой и все вместе), - шутит другой улан-удэнец.



Фото: «Аноним 03»

