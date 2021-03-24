24.03.2021
В Улан-Удэ ищут 30-летнего Алексея Вишнякова

В Улан-Удэ ищут 30-летнего Алексея Вишнякова

Через день после пропажи его видели неподалеку от реки Уда в районе Батарейки

Полицейские разыскивают 30-летнего жителя Улан-Удэ Алексея Вишнякова, который ранним утром 4 марта ушел на работу из дома в СНТ «Строитель» и до настоящего времени не вернулся, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Работает на продовольственной базе «Контакт» на улице Гоголя. Является уроженцем села Тарбагатай Тарбагатайского района.  По имеющимся данным, мужчину на следующий день видели неподалеку от реки Уда в районе Батарейки.

Приметы: европейской внешности, на вид 30-35 лет, худощавого телосложения, рост 180 см, волосы светло-русые, глаза серо-зеленые.

Одет: шапка вязаная серого цвета, пуховик синий, кофта черного цвета с полосками по бокам, ботинки черные.

При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении просят сообщить в полицию по телефонам: 8(964)406-96-02, 8(924)555-97-55, 8(983)453-54-50 или 102 (112).

Фото: МВД по Бурятии

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