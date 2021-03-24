В Улан-Удэ ищут 30-летнего Алексея Вишнякова

Через день после пропажи его видели неподалеку от реки Уда в районе Батарейки



Полицейские разыскивают 30-летнего жителя Улан-Удэ Алексея Вишнякова, который ранним утром 4 марта ушел на работу из дома в СНТ «Строитель» и до настоящего времени не вернулся, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Работает на продовольственной базе «Контакт» на улице Гоголя. Является уроженцем села Тарбагатай Тарбагатайского района. По имеющимся данным, мужчину на следующий день видели неподалеку от реки Уда в районе Батарейки.



Приметы: европейской внешности, на вид 30-35 лет, худощавого телосложения, рост 180 см, волосы светло-русые, глаза серо-зеленые.



Одет: шапка вязаная серого цвета, пуховик синий, кофта черного цвета с полосками по бокам, ботинки черные.



При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении просят сообщить в полицию по телефонам: 8(964)406-96-02, 8(924)555-97-55, 8(983)453-54-50 или 102 (112).



Фото: МВД по Бурятии



