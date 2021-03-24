Выдрино: новые точки роста

В Бурятии ожидаются крупные инвестиции в туризм





Причем развитие отрасли в наибольшей степени будет связано с формированием крупных туристических кластеров. Компания «Славное море» заявляет, что намерена развивать направление, используя комплексные подходы к развитию ранее депрессивных территорий. Об этом мы попросили рассказать Василия Инхиреева, исполнительного директора компании «Славное море».

- Да, поселок относится к категории депрессивных из-за закрытия предприятий, дававших основные рабочие места. Вместе с тем все знают, что в Новоснежной со стороны Иркутской области успешно работают несколько отелей, а это практически одна территория. Здесь перспективен круглогодичный туризм. И как только в Выдрино появится высококлассный отель, причал для катеров и яхт, обновится инженерная инфраструктура, многое изменится. Кстати, причал для судов необходим, прежде всего, потому, что есть планы соединить Листвянку и Выдрино для развития туристического маршрута. Любое судно сможет на нашем причале избавиться от всех видов отходов и заправиться топливом. Сейчас на Байкале это самая востребованная услуга.Мы намерены обустраивать в Выдрино не только обслуживание судов, но и иную туристическую инфраструктуру. Туристы начнут приезжать сюда не только из Улан-Удэ и Иркутска, но и из других городов и регионов. Мы работаем с Министерством туризма РБ по возможности развития фрирайда на горе Мамай, готовы запускать шаттл от отеля в Выдрино до подножия горы. Однако необходимо решить вопрос о том, что делать со всеми нелегальными сооружениями на самой горе Мамай. Сегодня мы работаем над обеспечением проекта инженерной инфраструктуры и вопросами жизнеобеспечения, согласовываем источники финансирования и совместные программы по благоустройству с госорганами.- Первоочередная задача - обновление инфраструктуры. Ведь сегодня здесь нет даже легального, с юридически подтвержденной документацией источника воды в поселке. А ведь туристам интересен в первую очередь именно Байкал. В рамках своего туристического комплекса мы планируем построить круглогодичный бассейн с байкальской водой. Также в Выдрино, как и везде на Байкале, нет нормативных очистных сооружений, что является на сегодня главной проблемой.- Ответ однозначный - нет. У нас планов по строительству завода нет и не будет. Нам необходим не забор воды из Байкала, не бесхозные скважины, оставшиеся в поселке со времен СССР, а именно легальный объект с байкальской водой, который сам по себе станет центром притяжения туристов и, помимо наших объектов, обеспечит водой весь поселок. В настоящее время ведем работу с правительством Бурятии по заключению инвестиционного соглашения, где мы закрепим свои обязательства, а регион - свои.Что касается текущей ситуации, пока нет очистных сооружений, никаких работ, кроме изыскательских и проектных, мы не проводим. Кроме нормативных очистных мы также ожидаем и строительства небольшого участка автодороги в объезд поселка - кто был в Выдрино, тот знает текущее состояние дорог.Для нашей компании соблюдение всех требований закона об охране озера Байкал является приоритетным. Мы постоянно находимся под проверками различных ведомств, и могу сказать, что никаких нарушений госорганами не выявлено. Хотя при этом есть предписания и предостережения, есть различные правовые вопросы, которые решаются в том числе через суд.- Да, муниципалитет заинтересован в развитии инфраструктуры, инвестициях и новых рабочих местах. И сегодня мы в тесном контакте с администрацией района и села Выдрино стараемся помогать в решении текущих вопросов. В частности, на время ремонта здания больницы в селе Выдрино мы готовы предоставить на безвозмездной основе принадлежащие нам помещения, сейчас проходят процедуры по согласованию прочих условий и выбор конкретных помещений.- Да, мы работаем и над этим вопросом. Ведь сегодня, говорим честно, от инвестиций из других регионов в туризм республики в муниципалитетах не остается ничего, все налоги уходят в бюджет РБ. Поэтому компания «Славное море» имеет планы перенести юридический адрес в Выдрино и платить налоги по месту регистрации. Также сейчас идет работа по изменению существующего порядка зачисления налогов.Беседовал Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: из личного архива Василия Инхиреева