В Бурятии перезагружается служба занятости

В Улан-Удэ начал работу первый кадровый центр «Работа России»



В рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» начал работу первый в Бурятии кадровый центр «Работа России», сообщили в Республиканском агентстве занятости.

По инициативе главы Бурятии Алексея Цыденова в 2020 году республика вошла в число трех регионов Дальневосточного Федерального округа, в которых дан старт модернизации службы занятости. Кроме Бурятии такая работа ведется в Сахалинской области и Приморском крае

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Минтрудом России разработан единый для всей страны стандарт модельного центра занятости, который определяет требования к помещениям, оснащению рабочих мест, регламенту работы центров занятости, фирменному виду сотрудников, программам переобучения специалистов службы занятости.



«Стремительно меняющийся мир, новые вызовы и эпоха цифровых технологий дают нам возможность перестроить работу и перейти от оказания услуг к решению задач, которые возникают как перед гражданином, так и перед организацией – работодателем» - отмечает руководитель республиканской службы занятости Александр Башкирцев.



Модернизация службы занятости начата с Центра занятости населения Улан-Удэ, где получают государственные услуги более 50% безработных граждан и работодателей от общего количества, зарегистрированных в службе занятости республики. Территория расположения нового кадрового центра выбрана не случайно. Так как в Октябрьском районе города уже имеется центр занятости, выбор пал на Железнодорожный район.



Для соответствия стандарту модельного центра занятости в здании в рамках реализации нацпроекта проведен ремонт, оснащены рабочие места, внедрен фирменный стиль «Работа России». Проведено обучение специалистов по программе «специалист по оказанию государственных услуг в области занятости населения».



Поменялся не только внешний облик самой службы, которая преобразовалась в современный, комфортный, удобный кадровый центр, изменились подходы к ее работе. Оказание услуг для граждан переведено в новый формат по принципу «жизненных ситуаций». В работе с работодателями упор сделан на решение бизнес – задач, стоящих перед организацией, в части кадрового обеспечения инвестиционных проектов, проектов по модернизации и реорганизации производства.



В кадровом центре организованы:



- оказание услуг с учетом жизненных ситуаций граждан и бизнес-ситуаций работодателей;

- работа колл–центра единого телефона горячей линии службы занятости Бурятии - 8 800 2016081;

- проведение мини-ярмарок вакансий;

- тренинги для безработных граждан по открытию собственного дела;

- онлайн – вебинары по технологии поиска работы, который проведут представители компании Хэдхантер с безработными гражданами.



К 2024 году опыт по модернизации службы будет распространен на центры занятости всей республики. От привычного названия «Центр занятости населения» служба занятости перейдет к единому общероссийскому бренду «Кадровый центр «Работа России». Уже в текущем году кадровые центры «Работа России» начнут работу в Баргузинском, Заиграевском, Еравнинском, Закаменском, Муйском районах республики.



Фото: egov-buryatia.ru/azan

