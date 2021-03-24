В Улан-Баторе до 5 апреля продлят «оранжевый» уровень готовности

Это связано со стремительным ростом заболеваемости COVID-19 в столице Монголии



Государственная чрезвычайная комиссия (ГЧК) Монголии рекомендовала продлить «оранжевый» уровень готовности в Улан-Баторе с 29 марта до 5 апреля. Об этом вице-премьер, глава ГЧК Сайнбуянгийн Амарсайхан заявил по итогам заседания, сообщает



Рекомендация будет внесена и представлена на очередном заседании кабмина, который примет окончательное решение по этому вопросу. ГЧК посчитала правильным продолжить режим готовности оранжевого уровня в связи со стремительным ростом в Улан-Баторе заболеваемости коронавирусом в течение последних нескольких дней.



При этом запланировано внести изменения в график работы производящих и обслуживающих организаций и подготовить рекомендации по обязательному соблюдению санитарно-эпидемиологических мер для частных предприятий.



Несмотря на рост заболеваемости COVID-19, ГЧК рекомендует продолжить предпринимаемые меры по назначению лечения больных с легкими симптомами коронавируса в изоляции дома, практику выездных медбригад и частичного карантина.



В Монголии, согласно результатам 12 605 ПЦР-тестов, проведенных 23 марта, выявлено 218 новых случаев локальной передачи коронавируса. Из них 176 новых случаев зарегистрированы в Улан-Баторе, 27- в аймаке Увурхангай, 10- в аймаке Дархан-Уул и пять случаев выявлены в аймаке Тув.



На сегодняшний день общее число официально подтвержденных и зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 в Монголии достигло 5610, из них 4856 являются местной передачей коронавирусной инфекции. За истекшие сутки 189 пациентов выздоровели и выписаны из НИЦИЗ. В настоящее время в НИЦИЗ проходят лечение 1367 пациентов, из них 1138 пациентов имеет легкую форму заболевания, 207 пациентов имеют среднее состояние здоровья, 18 -тяжелое, а у 4 пациентов состояние здоровья врачи оценили как крайне тяжелое.



Фото: montsame.mn

Государственная чрезвычайная комиссия (ГЧК) Монголии рекомендовала продлить «оранжевый» уровень готовности в Улан-Баторе с 29 марта до 5 апреля. Об этом вице-премьер, глава ГЧК Сайнбуянгийн Амарсайхан заявил по итогам заседания, сообщает МОНЦАМЭ Рекомендация будет внесена и представлена на очередном заседании кабмина, который примет окончательное решение по этому вопросу. ГЧК посчитала правильным продолжить режим готовности оранжевого уровня в связи со стремительным ростом в Улан-Баторе заболеваемости коронавирусом в течение последних нескольких дней.При этом запланировано внести изменения в график работы производящих и обслуживающих организаций и подготовить рекомендации по обязательному соблюдению санитарно-эпидемиологических мер для частных предприятий.Несмотря на рост заболеваемости COVID-19, ГЧК рекомендует продолжить предпринимаемые меры по назначению лечения больных с легкими симптомами коронавируса в изоляции дома, практику выездных медбригад и частичного карантина.В Монголии, согласно результатам 12 605 ПЦР-тестов, проведенных 23 марта, выявлено 218 новых случаев локальной передачи коронавируса. Из них 176 новых случаев зарегистрированы в Улан-Баторе, 27- в аймаке Увурхангай, 10- в аймаке Дархан-Уул и пять случаев выявлены в аймаке Тув.На сегодняшний день общее число официально подтвержденных и зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 в Монголии достигло 5610, из них 4856 являются местной передачей коронавирусной инфекции. За истекшие сутки 189 пациентов выздоровели и выписаны из НИЦИЗ. В настоящее время в НИЦИЗ проходят лечение 1367 пациентов, из них 1138 пациентов имеет легкую форму заболевания, 207 пациентов имеют среднее состояние здоровья, 18 -тяжелое, а у 4 пациентов состояние здоровья врачи оценили как крайне тяжелое.Фото: montsame.mn