Жители Улан-Удэ активно меняют управляющие организации своих домов

Это способствует развитию здоровой конкуренции в сфере ЖКХ и повышает качество услуг, считают в правительстве Бурятии







В Улан-Удэ с января по февраль нынешнего года поступило 15 заявлений о смене управляющей организации, в марте их зарегистрировано уже 20. Каждое из заявлений содержит сведения о нескольких домах, сообщили в Госстройжилнадзоре Бурятии.



Наиболее активно подошли к вопросу выбора новых управляющих компаний вместо тех, что недобросовестно относились к своим обязанностям, собственники недвижимости в Железнодорожном районе города.



По поручению правительства Бурятии в Госстройжилнадзоре проводится регулярная работа по актуализации реестров лицензий управляющих компаний на основании поступающих заявлений и протоколов собраний собственников. Так, осенью 2020 года управляющую организацию поменяли более 30 многоквартирных домов в Улан-Удэ, а с начала 2021 года такое желание выразили уже 69 домов.



Согласно Жилищному кодексу РФ, сменить управляющую компанию можно либо после окончания действующего договора, либо досрочно в одностороннем порядке, если управляющая компания не исполняет взятые на себя обязательства по управлению и обслуживанию многоквартирного дома. Чтобы это сделать, нужно подтвердить факты плохой работы УК и провести общее собрание собственников.



«Деятельность управляющих компаний должна оставаться на постоянном контроле. Причем, не только со стороны уполномоченных органов, но и жителей. Они должны реагировать на недостаточно качественную работу УК, обращаться для устранения недостатков, сообщать о нарушениях. Все это способствует развитию здоровой конкуренции в сфере ЖКХ и повышает качество услуг», - комментирует ситуацию заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.



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