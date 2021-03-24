В Бурятии ветеран войны отметил 101-й день рождения

Алексея Короля призвали в армию в 1940 году, а домой он вернулся только через пять лет



В минувшие выходные ветеран Великой Отечественной войны, участник боев на Белорусском и Украинском фронтах, житель Улан-Удэ Алексей Король отметил свой 101-й день рождения.



В ряды Красной Армии его призвали в 1940 году.



- Служил я связистом. Никто и не думал, что, пополнив ряды Красной Армии, вернусь домой только через пять лет. После Победы, - вспоминает ветеран. – Я воевал на Украинском и Белорусском фронтах, участвовал в исторической боевой операции «Багратион». Мы готовились к боям тщательно. Составлению плана предшествовала большая работа на местности. В особенности на переднем крае. Приходилось в буквальном смысле слова ползать на животе.



В ожесточенных боях в ходе операции «Багратион» Алексею Королю удалось выжить и он продолжить воевать. Ранение он получил под Брестом и попал в госпиталь.



- Там я и застал известие об окончании войны. Не передать тех чувств, которые мы испытывали в тот день. Ликовали все – и солдаты, и военные врачи, и медсестрички. Плакали, обнимали друг друга, радовались, что Победа осталась за нами! – не скрывая слёз рассказывает ветеран.



За заслуги перед Родиной в годы Великой Отечественной войны Алексей Король награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Отвагу». После демобилизации в 1945 году вернулся в родной Улан-Удэ, трудился, занимался общественной деятельностью, сообщили в Минсоцзащиты Бурятии.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии