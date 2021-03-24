ВСЖД вновь запускает поезда Иркутск–Улан-Удэ

Ежедневное курсирование поездов №122/121 возобновится со 2 апреля



В связи с повышением спроса на пассажирские перевозки восстанавливается ежедневное курсирование поездов №122/121 Иркутск – Улан-Удэ со 2 апреля, сообщила пресс-служба ВСЖД.



Напомним, что во всех пассажирских поездах принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств между рейсами и в пути следования. Все современные вагоны оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами.



В РЖД настоятельно рекомендуют пассажирам использовать маски и перчатки в течение всей поездки. При необходимости средства индивидуальной защиты можно приобрести в вагоне у поездной бригады или в пригородных кассах.



Билеты на поезд можно приобрести в любой железнодорожной кассе, в терминалах самообслуживания, а также на сайте ОАО «РЖД2 и через официальное мобильное приложение «РЖД Пассажирам».



Фото: old-visual.rzd.ru

