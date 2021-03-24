В столице Бурятии пройдет месяц чистоты

До 24 апреля городские администрации должны привести в порядок улицы города



В Улан-Удэ с 29 марта стартует весенний месячник по санитарной очистке и благоустройству территорий. Он завершится общегородским субботником 24 апреля. К уборке и благоустройству будут привлечены организации всех форм собственности, управляющие организации, ТСЖ, ТОС а также собственники частных домовладений.



- За время месячника организации должны будут очистить подвалы и чердаки зданий, осушить затопленные подвалы, закрыть чердачные и подвальные помещения, очистить мусороприемные камеры, остеклить лестничные клетки и отремонтировать подъездные двери. Кроме того, нужно привести в порядок контейнерные площадки для сбора отходов, дворовые выгребные ямы и туалеты, очистить от мусора территории, прилегающие к частным домовладениям и многоквартирным домам, - уточнили в администрации Улан-Удэ.



За каждым структурным подразделением администрации города закрепили свой участок для уборки. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Игорь Шутенков.



- К примеру, коллектив администрации Советского района должен убрать Набережную от ул. Свободы до лукодрома БГУ, администрация Железнодорожного района провести генеральную уборку парка им. Орешкова, Октябрьского района – ул. Терешковой от сквера «Ровесникам, ушедшим в бой». Сотрудники Комитета городского хозяйства уберут сквер «Юношеский» напротив домов по ул. Ключевская 23, 25, Комитет по строительству – территорию вдоль дороги к дацану на Верхней Березовке от ул. Н.Петрова и так далее, - отметили в сообщении.



МБУ «Комбинату по благоустройству г. Улан-Удэ» поручено обеспечить своевременный вывоз мусора в период проведения месячника. Кроме того, за месячник посадят новые деревья и кустарники. Контролировать процесс будет городской штаб каждую неделю. Комитет городского хозяйства в этот период обещает усилить контроль за выполнением работ по санитарной очистке и благоустройству города.



фото: администрация Улан-Удэ