В Забайкалье будут судить убийцу с гвоздодёром

Житель Шилкинского района обвинеяется в убийстве одного и покушении на убийство нескольких человек



В Забайкалье завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя поселка Первомайского Алексея Алипченкова, обвиняемого в «убийстве» и «покушении на убийство двух и более человек», сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.



По версии следствия, 8 июня прошлого года около двух часов ночи в поселке Первомайский Шилкинского района обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вооруженный ножом и металлическим гвоздодёром, с целью убийства напал на семерых местных жителей, которым нанес ножевые ранения и другие травмы. В результате один из потерпевших 2004 года рождения скончался, пятеро потерпевших в возрасте от 16 до 25 лет были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.



После совершенного преступления обвиняемый скрывался от правоохранительных органов и был задержан через несколько часов следователями СКР. В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью согласился с предъявленным обвинением. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



В ходе предварительного расследования следователи назначили проведение ряда судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрической, в соответствии с выводами которой Алипченков признан способным отдавать отчет своим действиям.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.



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