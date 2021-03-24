Восемь из десяти россиян готовы отказаться от пластиковой посуды

А вот вопрос, чем ее менять, до сих пор не решен



Число россиян, готовых отказаться от пластиковой посуды, за три года выросло на 12 процентных пунктов и составляет 82%, сообщает результаты своего опроса портал



Однозначно готовы обойтись без пластиковой посуды 42% россиян, еще 40% скорее готовы. Три года назад граждан, готовых отказаться от пластиковой посуды, было меньше: 70%.



Чаще других о вреде пластика для окружающей среды задумываются респонденты до 24 лет (среди них число тех, кто готов отказаться от одноразовой посуды, составляет 85%) и опрошенные с доходом от 50 до 80 тысяч рублей. (86%): «Отдаю предпочтение одноразовой посуде, сделанной из разлагающихся материалов, например, картона и дерева».



Однако 18% россиян не согласны отказаться от пластиковой посуды, пожертвовав частью своего бытового комфорта ради экологии: 4% в этом совершенно уверены, а 14% скорее не готовы. «Это удобно и дешево. Можно использовать и выкинуть», — комментируют респонденты. Такую позицию чаще занимают опрошенные с доходом ниже 30 тысяч рублей (26%). По мнению тех, кто пока не готов обходиться без привычных предметов, человечеству стоит задуматься о переработке и утилизации одноразовых предметов, а не о тотальном отказе от них.







Между тем, напомним, что



К слову, молодые ученые НИИ биологии Иркутского государственного университета



Фото: pixabay.com Число россиян, готовых отказаться от пластиковой посуды, за три года выросло на 12 процентных пунктов и составляет 82%, сообщает результаты своего опроса портал SuperJob . В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.Однозначно готовы обойтись без пластиковой посуды 42% россиян, еще 40% скорее готовы. Три года назад граждан, готовых отказаться от пластиковой посуды, было меньше: 70%.Чаще других о вреде пластика для окружающей среды задумываются респонденты до 24 лет (среди них число тех, кто готов отказаться от одноразовой посуды, составляет 85%) и опрошенные с доходом от 50 до 80 тысяч рублей. (86%): «Отдаю предпочтение одноразовой посуде, сделанной из разлагающихся материалов, например, картона и дерева».Однако 18% россиян не согласны отказаться от пластиковой посуды, пожертвовав частью своего бытового комфорта ради экологии: 4% в этом совершенно уверены, а 14% скорее не готовы. «Это удобно и дешево. Можно использовать и выкинуть», — комментируют респонденты. Такую позицию чаще занимают опрошенные с доходом ниже 30 тысяч рублей (26%). По мнению тех, кто пока не готов обходиться без привычных предметов, человечеству стоит задуматься о переработке и утилизации одноразовых предметов, а не о тотальном отказе от них. Как сообщал «Номер один» , пластиковое загрязнение Байкала достигло угрожающих масштабов. Как установили российские ученые, в байкальской воде содержится 30–40 тысяч частиц микропластика на квадратный километр поверхности. Столько же, сколько и в американских великих озерах Гурон и Эри. Как оказалось, один из путей поступления и накопления пластиковых отходов на дне Байкала — старые полимерные рыболовные сети китайского производства. И сейчас в Бурятии и Иркутской области обсуждается инициатива о запрете использования на Байкале не только китайских сетей, но и полиэтиленовых пакетов.Между тем, напомним, что единственное предприятие Бурятии по переработке пластика оказалось на грани закрытия из-за того, что слова чиновников о поддержке экобизнеса расходятся с делом.К слову, молодые ученые НИИ биологии Иркутского государственного университета приступили к созданию биополимерного пластика , который призван заменить синтетический, сообщала пресс-служба правительства Иркутской области. В отличие от последнего биопластик не загрязняет окружающую среду, а служит пищей для микроорганизмов и удобрением для растений. Уже получены первые образцы такого материала, и до конца года ученые планируют изготовить первый экологически безопасный стаканчик из биопластика. Когда дело дойдет до массового производства – не уточняется.Фото: pixabay.com