В Улан-Удэ общественника шокировало качество ремонта детской больницы

«Проще все выкинуть и начать сначала», заявил Антон Котенко

Торги на ремонт больницы прошли летом 2020 года. Заказчиком выступала ДРКБ, стартовая стоимость контракта составляла 38,5 млн рублей. В открытом конкурсе приняли участие три компании. Конкурсная комиссия единогласно признала победителем ООО «Байкальская индустриальная компания», которое согласилось выполнить работы за 34,5 млн рублей.



Общественник Антон Котенко посетил Детскую республиканскую клиническую больницу на улице Модогоева, где проверил качество ремонта, который уже почти завершен. Увиденное шокировало общественника.На видео, которое Антон Котенко выложил на своей странице в соцсети, видно, как в еще не открытом здании уже обвалилась новая плитка, в стенах имеются трещины и «пустые» пространства под покрытием.- Шок как делают ремонт в детской больнице на Модогоева. Для нас, для моей семьи детская больница на Модогоева - наша боль. Мне сложно говорить и даже думать об этом месте. О том месте, где моему сыну и многим другим детям были причинены смертельные страдания. И я бы хотел, чтобы это место обрело новую жизнь, в новом формате. Чтобы дети нашей республики ложились туда и не боялись, лечились с удовольствием. Чтобы мне не писали в интернете в страхе родители: «Мы боимся класть туда своих детей! Что нам делать, помогите». Чтобы медработники ходили с удовольствием на работу лечить ребятишек. Все в новом формате, с новой заведующей, с новым ремонтом, Новым коллективом, все с чистого листа! Так должно было быть! Так правильно! И это лучшее, что можно сделать сейчас, - написал в посте Антон Котенко.Однако, вопреки ожиданиям, ремонт в больнице так и не завершен. Его должны были закончить 15 декабря, затем срок перенесли на 1 марта, но и он был сорван.- Работы выполнены с браком, проще все выкинуть и начать сначала! Почему так происходит? Почему подрядчик зачастую на комиссиях нагло врет о сроках, скрывает проблемы. А мне он лично и вовсе заявил «нас просили сделать как-нибудь, мы и делаем как-нибудь», - высказался Антон Котенко.Общественник отмечает, что последний раз был в больнице 17 февраля, снял на видео все недоделки, но с этого времени ничего не изменилось.- Так вот, теперь мой вопрос! До каких пор мы готовы жить в этом дерьме, видеть вот это все и игнорировать? До каких пор мы сами будем так «строить» и «принимать» объекты за 40 миллионов? Подписывать акты с 98% готовности? Мириться с этим? Воровать и не иметь совести? Ведь эти люди живут с нами на одной земле, ходят по этим же улицам и даже могут смотреть в глаза несчастным родителям и заявлять такие циничные вещи? До каких пор мы готовы все это терпеть и потворствовать этому? Закрывать глаза и делать вид, что все нормально? – эмоционально пишет Антон.На приложенных к посту видео мужчина легонько стучит рукой по плитке – она начинает осыпаться на глазах. Кроме того, на видео скрипят полы, видно, что потолок и стены в ряде помещений кривые, отовсюду торчат провода. На видео Антон задает вопрос подрядчику, в какие сроки будет готово здание.- На данный момент мы прошли комиссию, заказчик выявил ряд того, что недоделано и что нужно переделать. Мы с частью согласились, а с частью спорим. Поэтому на данный момент по срокам я вам не могу сказать, - ответил подрядчик.Подрядчик объясняет замедление ремонта тем, что ведутся долгие разбирательства с заказчиком. К слову, на видео он сказал, что нарушения, выявленные общественниками, будут исправлены.Фото: скриншоты видео