В Бурятии при пожаре на фермерской стоянке погибла женщина

Дом не был подключен к электроэнергии, причины пожара устанавливаются



В Бичурском районе сегодня в 10:29 на телефон Единой службы спасения поступила информация о том, что горит стоянка в 4-6 километрах от села Амгалантуй, сообщает Бичура-инфо.



Пожар тушили три единицы техники и добровольный пожарные команды из сел Потанино и Шибертуй. Огнем полностью уничтожены брусовой дом (4×12) и бревенчатый гараж (20×5).



В 14:47 в сгоревшем доме обнаружено тело женщины 1964 года рождения. Жительница Мухоршибирского района, работала на ферме. Хозяин фермы проживает в Улан-Удэ.



Дом не был подключен к электроэнергии. Причины пожара устанавливаются.



Фото: egov-buryatia.ru/gochs

