24.03.2021
В Бурятии при пожаре на фермерской стоянке погибла женщина

В Бурятии при пожаре на фермерской стоянке погибла женщина

Дом не был подключен к электроэнергии, причины пожара устанавливаются

В Бичурском районе сегодня в 10:29 на телефон Единой службы спасения поступила информация о том, что горит стоянка в 4-6 километрах от села Амгалантуй, сообщает Бичура-инфо.

Пожар тушили три единицы техники и  добровольный пожарные команды из сел Потанино и Шибертуй. Огнем полностью уничтожены брусовой дом (4×12) и бревенчатый гараж (20×5).

В 14:47 в сгоревшем доме обнаружено тело женщины 1964 года рождения. Жительница Мухоршибирского района, работала на ферме. Хозяин фермы проживает в Улан-Удэ.

Дом не был подключен к электроэнергии. Причины пожара устанавливаются.

Фото: egov-buryatia.ru/gochs
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