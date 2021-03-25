В Бурятии суд восстановил на работе «кусачего» педагога

В ходе конфликта преподаватель ударила и укусила своего коллегу





Любопытная дискуссия состоялась недавно в стенах бурятских судов. Служители Фемиды пытались выяснить, что именно считать аморальным поступком, за который по действующему законодательству можно увольнять. Точнее, можно ли считать аморальным то, что преподаватель покусала своего коллегу. Выводы судей оказались весьма интересными.

Официальный представитель ответчика (лицея) также был непреклонен.





Кровавая история произошла в Каменском лицее, где долгое время зрел конфликт между руководством (точнее, директором) и преподавателем, назовем ее Александрой (имя изменено). Вот как описывала суду произошедшее в тот день сама преподаватель.«Суду пояснила, что взяла классный журнал, так как директор врала, что его нет. Все это происходило в кабинете, она металась по нему и в приемной пыталась пройти, махнула рукой и задела Людмилу Иванову (имя изменено). Прикусила руку Ивановой, так как ее душили».В данном случае Иванова – это библиотекарь лицея, которая, на свою беду, вмешалась в конфликт директора и преподавателя. Сама библиотекарь описывает ситуацию несколько по-другому. В ее пересказе слова «махнула рукой и задела» превратились в «нанесла удар кулаком по лицу».Из объяснений библиотекаря следует, что она, услышав крик «помогите!» из приемной директора, тут же поспешила на выручку. В кабинете увидела нескольких преподавателей, директора и главную героиню этой истории Александру. Директор стояла в дверях, а Александра держала в руках какие-то бумаги.Директор, по словам библиотекаря, обратилась к ней с просьбой: «Помогите забрать у Александры журнал». Видимо, будучи человеком исполнительным и соблюдающим субординацию, библиотекарь преградила дорогу поспешившей на выход Александре.«И тогда Александра нанесла удар сжатым кулаком ей по переносице, а она была в очках. Очки слетели на пол, кровь растеклась по лицу. Пытаясь поднять очки с пола, она левой рукой оперлась на Александру, и та укусила ее за левое предплечье, причинив сильную боль. После этого она отошла от двери», - пересказывает суд рассказ библиотекаря.Как ясно из этих пояснений, конфликт произошел из-за классного журнала. Зачем он понадобился преподавателю и почему директор отказалась его отдавать, на эти вопросы ответы в судебном решении не приводятся.Еще несколько свидетелей, допрошенных в суде, отчасти подтвердили рассказ библиотекаря: и про попытку Александры ретироваться с поля брани, и ее рукоприкладство, и укус со всеми вытекающими.К слову, по словам одной из свидетельниц, после того как библиотекарь была нейтрализована, журнал у Александры все же отобрали.«Она начала успокаивать «сражающихся» за журнал, предлагала сесть и поговорить. Александра еще раз попыталась забрать журнал из рук директора, и ей пришлось силой вывести ее из приемной», - пересказывает суд показания свидетельницы.Впрочем, сама преподаватель продолжала настаивать, что если она кого-то и зацепила, то, во-первых, неумышленно, во-вторых, сами напросились.В подтверждение суд привел объяснительную Александры, где говорилось, что она журнал 3А класса не крала, библиотекаря не избивала. Более того, директор и библиотекарь применили к ней физическую силу и оскорбляли.Суд, изучив объяснения сторон, сделал несколько выводов. Во-первых, что спор возник «на фоне ранее возникшего между директором лицея и Александрой конфликта и оспаривания последней в судебном порядке дисциплинарных взысканий в отношении нее». Во-вторых, что удар все-таки был нанесен по неосторожности. Несмотря на показания библиотекаря об «ударе кулаком в лицо».«Из данных объяснений, применительно к предмету рассматриваемого гражданского спора, не усматривается умышленное, с целью причинения физической боли нанесение со стороны Александры одного удара рукой в область переносицы и одного укуса левого предплечья», - пришел к выводу суд.После того как случилась эта история, Александру уволили из лицея за совершение аморального поступка, не совместимого с работой педагога. Основанием стали: выписка из криминального амбулаторного журнала Каменского отделения скорой медицинской помощи, определение участкового по Кабанскому району, заключение эксперта Кабанского районного отделения Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы и ряд объяснительных присутствовавших и участвовавших в конфликте педагогов.То есть после инцидента в лицей вызвали скорую, полицию и провели еще целый ряд действий, чтобы оформить все, как полагается.Однако Александра с увольнением не согласилась и решила обжаловать его в Кабанском районном суде. Где, собственно, и вскрылись все обстоятельства произошедшего.Представитель уволенного преподавателя в заседании утверждал: «Данная ситуация возникла из-за следующего: 1. Деятельность истца в качестве главы профсоюза, так как директор не принимала мер к заключению трудового договора. 2. Ей не дали взглянуть на журнал, говорили недостоверную информацию, что он в архиве, она хотела лишь посмотреть, умысла на действия насильственного характера у нее не было. Аморальность здесь под вопросом. Не представлен порядок, условия, правила, что истец не имеет доступа к журналу класса. Нет положения, кто имеет доступ к журналу, кто дает этот доступ, считает, что истец имеет право пользоваться журналом».То есть конфликт давний, спор насчет журнала высосан из пальца, а в итоге все упирается в разборки на уровне профсоюза. К тому же есть повод поразмыслить насчет аморальности. Такова версия истицы.«Само звание педагога не дает права истцу вести себя так в служебное и неслужебное время, не может позволить себе такое, аморальный проступок имеет место быть, - описывает суд его позицию. - Истец уволена без нарушений. Истец проявила самовольство по журналу, спровоцировала драку, никто ее не бил и не душил, оболгала других, что тоже аморально».Выступила в суде и сама директор. Она описала произошедшее в тот день событие, не сообщив ничего нового. А послед порассуждала о морали.«Истец работала в сфере взаимодействия детей и взрослых, о произошедшем знают дети и родители, это недопустимо», - приводит суд ее позицию.Позиция прокуратуры при этом несколько расплывчата. В суде ее представитель пояснил, что насчет аморальности нужно подумать. Ведь она предполагает отрицательное воздействие на детей. То есть дети должны быть либо свидетелями, либо жертвами – так следует из трактовки понятия «аморальность» в данном случае. А в истории, случившейся с Александрой, детей рядом не было. К тому же при ее увольнении не учтено мнение профкома (не потому ли, что Александра занимает в нем руководящее положение?). А значит, процедура увольнения нарушена.Суд согласился с тем, что об аморальности в данном случае говорить не приходится. Ведь дети не пострадали. Кроме того: «Работодателем не были учтены обстоятельства, явившиеся причиной возникшего конфликта, ее предшествующее поведение и отношение к труду. В связи с чем примененное к нему взыскание является чрезмерно суровым, несправедливым, несоразмерным тяжести совершенного проступка», - пришел к выводу суд.Нарушение процедуры увольнения тоже сыграло свою роль. И в итоге Кабанский районный суд решил: иск удовлетворить, восстановить Александру на работе и выплатить ей зарплату за время вынужденного прогула.Оспаривание лицеем этого решения в Верховном суде ни к чему не привело. Таким образом, Александра в ближайшее время должна выйти на работу, где ее, судя по всему, очень ждут. Конечно, вряд ли ждет теплый прием, учитывая, что описанный нами случай – лишь вершина айсберга и конфликт внутри коллектива гораздо более глубокий и длительный.Зато для других преподавателей это будет уроком: если подрались на рабочем месте, то ничего страшного: аморальным поступком, по крайней мере с точки зрения Трудового кодекса, это не считается. Главное, чтобы дети не пострадали.Станислав Сергеев, «Номер один»Фото: pixabay.com