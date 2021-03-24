В Улан-Удэ по горячим следам задержан серийный домушник

Как выяснилось, злоумышленник обчищал дома в своей округе и уже попадался на краже



В Улан-Удэ 23 марта в отдел полиции Железнодорожного района поступило заявление о квартирной краже от 51-летней местной жительницы. Женщина рассказала, что неизвестный похитил из ее дома на улице Музейной телевизор, электромясорубку, мясо, унты, сообщили в МВД по Бурятии.



Кроме того, злоумышленник прихватил из ограды тележку и слесарные металлические тиски. Ущерб составил более 20 тысячи рублей. Женщина уточнила, что преступление произошло в тот момент, когда ее родственник, живущий в этом доме, находился на работе.



Полицейские в результате оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам задержали подозреваемого - 57-летнего мужчину, проживающего неподалеку. Все похищенное у него изъято.



Злоумышленник признался, что за пару дней до задержания разбил оконное стекло на веранде дома потерпевшей и похитил оттуда мясо. На следующий день, обнаружив, что окно, по-прежнему, повреждено, снова проник в жилище. На этот раз он похитил продукты питания, вынес технику и забрал из ограды хозяйственную утварь.



Отметим, что преступление подозреваемый совершил, находясь под следствием: в середине марта аналогичным образом он планировал похитить имущество у другого соседа по улице, но был застигнут им на месте преступления и передан прибывшему наряду ППС.



Мужчина ранее также привлекался к уголовной ответственности, нигде не работает. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об изменении ему меры пресечения на более строгую - на заключение под стражу. Следствие продолжается.



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