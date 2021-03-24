В Иркутской области будут судить подозреваемого в убийстве девочки

Преступление, стоившее жизни четырехлетнему ребенку, совершено еще в 2004 году



В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Слюдянского района. Он обвиняется в совершении «убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии», сообщили в Следственном управлении СКР по Иркутской области.



Следователями СК России в ходе планомерной работы по изучению уголовных дел прошлых лет было возобновлено производство предварительного следствия по убийству четырехлетней девочки в 2004 году в Слюдянском районе Иркутской области. Совместно с сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области следователям удалось установить местонахождение ключевых свидетелей по уголовному делу, после допроса которых была



В результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий мужчина был задержан. На допросе следователям СК России он пояснил, что в тот день в компании знакомых распивал спиртные напитки на территории поселка Утулик Слюдянского района. Затем, находясь в состоянии опьянения,сел за руль автомобиля. Все вместе они проехали в район базы отдыха «Утулик», где на дороге им встретилась девочка. Водитель автомобиля посадил ребенка в салон, после чего все доехали до лесного массива, расположенного вблизи базы отдыха. Пока его знакомые распивали алкоголь, мужчина увел девочку в лес, где убил ее, закопал тело и скрылся с места преступления.



Причастность обвиняемого к совершению преступления в отношении ребенка подтверждается собранными доказательствами, в том числе данными им признательными показаниями, заключением психофизиологического исследования, проведенного в отношении него, показаниями свидетелей.



По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Фото: irk.sledcom.ru/скриншот

В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Слюдянского района. Он обвиняется в совершении «убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии», сообщили в Следственном управлении СКР по Иркутской области.Следователями СК России в ходе планомерной работы по изучению уголовных дел прошлых лет было возобновлено производство предварительного следствия по убийству четырехлетней девочки в 2004 году в Слюдянском районе Иркутской области. Совместно с сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области следователям удалось установить местонахождение ключевых свидетелей по уголовному делу, после допроса которых была установлена причастность жителя Слюдянского района к преступлению в отношении малолетней.В результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий мужчина был задержан. На допросе следователям СК России он пояснил, что в тот день в компании знакомых распивал спиртные напитки на территории поселка Утулик Слюдянского района. Затем, находясь в состоянии опьянения,сел за руль автомобиля. Все вместе они проехали в район базы отдыха «Утулик», где на дороге им встретилась девочка. Водитель автомобиля посадил ребенка в салон, после чего все доехали до лесного массива, расположенного вблизи базы отдыха. Пока его знакомые распивали алкоголь, мужчина увел девочку в лес, где убил ее, закопал тело и скрылся с места преступления.Причастность обвиняемого к совершению преступления в отношении ребенка подтверждается собранными доказательствами, в том числе данными им признательными показаниями, заключением психофизиологического исследования, проведенного в отношении него, показаниями свидетелей.По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: irk.sledcom.ru/скриншот