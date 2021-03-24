В Улан-Удэ масштабно отремонтируют дороги на экономию от торгов

В мэрии рассказали о планах и новых подходах к дорожному ремонту





В столице Бурятии продолжится глобальный ремонт дорог. На него выделяют 700 млн рублей и намерены обновить 25 участков общей протяженностью 30 км. Помимо этого, на сэкономленные 107 млн с торгов отремонтируют еще несколько участков.



Сэкономленные деньги - на дополнительный ремонт



- В 2021 году планируется отремонтировать 25 участков дорог общей протяженностью 30 км. На сегодняшний день уже проведены торги, заключены контракты, всего будут работать 11 подрядчиков, - сообщил на совещании в администрации 24 марта председатель комитета по строительству Жамсо Гармаев.



На сэкономленные на торгах деньги в Улан-Удэ отремонтируют одну из крупнейших транспортных артерий города – улицу Бабушкина. Летом 2021 года там сделают новый асфальт в обоих направлениях, участок включает также Удинский мост. Стоимость дорожных работ оценили в 57,8 млн рублей.



- От улицы Трубачеева до улицы Балтахинова и от улицы Балтахинова до улицы Куйбышева, с Шефского подъёма до проспекта Победы, - уточнил Жамсо Гармаев.



В администрации прорабатают режим перекрытия движения, чтобы не возник транспортный коллапс.



- Дорога будет отремонтирована и в ту, и в другую сторону. Она довольно интенсивно используется и подверглась большому износу. В том числе захватываем участок и на Шефский подъём. Кроме того, по этим участкам дорог проходит 34 маршрута общественного транспорта, - рассказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



Также этим летом планируется закончить ремонт по улицам Акмолиснкая-Сотниковская (пос.Вагжанова) протяженностью 1,1 км.



- Подрядчик не выполнил свои обязательства в прошлом году, асфальтовое покрытие не соответствует ГОСТ. Подрядчика внесли в реестр недобросовестных поставщиков, средства за указанный объект не выплачивались. Минтранс предлагает закончить работы и мы предлагаем выделить туда 7,2 млн рублей, - сообщил Жамсо Гармаев.



Ремонт ждет также участок улицы Выборгской – там на пятачке возле общежития колледжа намерены заасфальтировать участок протяженностью 100 метров. После этого туда смогут заезжать маршрутки. Пустить туда общественный транспорт депутатов давно просили местные жители – улицы Выборгская имеет большой уклон и людям тяжело передвигаться по ней. На ремонт участка выделяется 2,4 млн рублей.



50 метров дороги заасфальтируют на улице Хахалова.



12 млн рублей планируют потратить на благоустройство улицы Дорожная - возле остановки «Бурятгаз» поставят светофор и сделают дополнительную полосу движения, положат тротуары.



- Мы в этом году сдаем школу – 1275 детей будут учиться только в одну смену, понятно, что будет большой поток личного и общественного транспорта. Мы, как и обещали нашим горожанам, к социальным объектам сразу готовим улично-дорожную сеть. Чтобы было удобно и подъехать, и подойти безопасно – в том числе мы там устанавливаем дополнительный светофорный объект, - подчеркнул Игорь Шутенков.



Также сэкономленные средства направят на участки по ул. Каландаришвили – Шмидта - на этот участок выделяется 3,9 млн рублей, ул. Борсоева, дома 77и 73 - там установят светофор, ремонт этого объекта обойдется в 4,4 млн рублей.



В ходе совещания от руководителей районов города поступили предложения по усовершенствованию ремонта.

Так руководитель администрации Октябрьского района Андрей Сухоруков предложил сделать уширение ул. Бабушкина на повороте к ул. Медицинской.



- Предлагаем без дополнительных затрат сделать еще одну полосу движения в районе заправочного комплекса, - предложил руководитель района.



Вторая жизнь старого асфальта



Председатель проектно-аналитического комитета Вадим Имидеев рассказал об использовании старого асфальта в ремонте дорог.



- Вопрос использования вторичного асфальтового сырья в дорожном строительстве мы ведем с 2020 года. Всех подрядчиков мы обязали сдать асфальтовый лом в комбинат по благоустройству. Качество вторичного асфальта не уступает обычному, его использование позволяет снизить потребности в природных ресурсах для нового строительства и уменьшить объем захоронения отходов на полигонах. В этом сезоне мы планируем эксперимент по улице Байкальской, - рассказал Вадим Имидеев.



Технология вторичного использования асфальта в России уже успешно применяется, улан-удэнские чиновники опирались на опыт Тюмени.



- Технология достаточно простая. На неподготовленную поверхность, просто отгрейдированную, выкладывается фрезерат необходимой толщины, это около 10 сантиметров. Выравнивается грейдером по уровню полотна и закатывается катком. Мы посмотрели те участки дорог, которые были сделаны, в принципе, качество нормальное, - рассказал директор МБУ «Комбинат по благоустройству Улан-Удэ» Владимир Соснин.



В этом году после ремонта городских дорог останется около 10,5 тыс тонн асфальта. Этого объема хватит на ремонт 21 км. дорог шириной 7 метров с учетом укладки 10 см.



Уже определены площади для хранения фрезерованного асфальта, техника для его перевозки и укладки.



- То, что раньше выкидывалось, мы готовы использовать в хозяйстве. Мы попробуем одну улицу. Хочу сразу сказать, это не капитальный ремонт. Это нужно для того, чтобы привести в нормативное состояние те участки, которые до капитального ремонта ещё не доходят, в силу того, что у нас финансов нет, но ездить по ним необходимо, - пояснил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. - Техника есть, подрядчик есть. Определим опытным путём, как это сыграет в наших условиях. Мы живём в Сибири, у нас даже новый асфальт уже через несколько лет покрывается трещинами. Мы проведём в этом году эксперимент и в случае его положительного эффекта вероятно будем уже внедрять, - добавил Игорь Шутенков.



Также на совещании обсудили ответственность подрядчиков, которые займутся ремонтом дорог. В этом году администрация на плохую работу компаний будет реагировать быстрее и жестче.



- Если подрядчик не приступает к работам или отстает от графика на 10 дней, будем расторгать контракт в одностороннем порядке. Если ранее мы ждали до двух месяцев, то сейчас на ранних стадиях будем определять недобросовестных подрядчиков и принимать меры, - резюмировал Жамсо Гармаев.



