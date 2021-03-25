В Улан-Удэ займутся проектированием городской ливневки

Такое поручение дал мэр города





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил руководителям районных администраций взять под контроль обращения горожан на стоки талых вод в частном секторе. Кроме этого, Комитету по строительству поручено подготовить заявку в правительство Бурятии на проектирование городской ливневой канализации.

- По отводу талых вод, действительно, жалобы есть, и на них надо реагировать быстро, оперативно. То, что отсыпали гравием, много это или мало? Давайте готовить заявку на проектирование ливневой канализации в целом по городу, - сказал Игорь Шутенков.Наиболее проблемными участками в Советском районе являются Стеклозавод, Дивизионная и поселок Тулунжа. Силами Комбината по благоустройству здесь производится откачка воды и грейдирование дорог. Так, на улице Акмолинской откачано 50 кубометров, на Воронежской и 2 участке мкрн Дивизионный - по 30 кубометров воды.23 марта в поселке Тулунжа отсыпали 10 тонн грунта и обустроили бортики, в результате чего вода уходит в поле ниже улицы Дамбовой.- Более проблемная ситуация по поводу 2-го участка станции Дивизионная. Идет вода сверху, в одном месте подмыло тротуар. Ежедневно проводим работы, провели грейдирование, сделали русло мимо военной базы. С учетом строительства детского сада вопрос необходимо решать кардинально. Считаем, что там необходимо строить ливневку, - отметил заместитель руководителя администрации Советского района по работе с отдаленными микрорайонами Владислав Дармаев.Фото: «Номер один»