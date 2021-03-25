Ученые Бурятии вывели формулу оценки воспроизводства омуля

А также - разработали ряд рекомендаций по восстановлению численности нерестового омуля в Селенге



В Бурятской государственной сельхозакадемии (БГСХА) изучили эффективность искусственного воспроизводства омуля в реке Селенга и вывели формулу для ее оценки, сообщили в пресс-службе вуза.



Доцент кафедры «Биология и биологические ресурсы» Михаил Воронов установил зависимость, по которой можно сделать прогноз ската (миграции) личинок омуля, полученных от потенциального фонда икры зашедшей на нерест рыбы. Ученый, под чьим руководством проводились эти исследования, ведет научную деятельность в области воспроизводства анадромных видов рыб с 1982 года.



До настоящего времени вопрос оценки искусственного воспроизводства на рыбоводных заводах Байкала оставался открытым, так как ожидаемые результаты не совпадали с фактическими, что, по мнению ученых, явилось одной из причин снижения запасов омуля и запрета промысловой ловли байкальского эндемика.



Современное состояние запасов байкальского омуля формируется за счет естественного и искусственного размножения рыбы. Благодаря полученной формуле можно сделать оперативный прогноз по ожидаемому количеству личинок омуля, которые должны скатиться (мигрировать) весной в Байкал. Если фактический скат личинок омуля будет больше расчетной величины ската, то это заслуга Селенгинского рыбоводного завода, то есть искусственного воспроизводства.



На основе проведенного исследования ученые Бурятской сельхозакадемии разработали ряд рекомендаций по восстановлению численности нерестового омуля в Селенге. В частности, предлагается отработать на рыбоводных заводах механизм вылупления и ската заводских личинок омуля к началу вскрытия реки и ледоходу – это время ученые назвали «периодом экологического оптимума».



Также в список рекомендаций вошли изменения в стратегию заготовки омулей-производителей для искусственного воспроизводства – рекомендуется отлавливать рыб с низкими миграционными возможностями, не препятствуя естественной нерестовой миграции, использовать для этого пассивные орудия лова и получать икру экологическим методом Дзюменко.



Полный перечень предложений вошел в сборник научно-практических рекомендаций, выпущенных на основе проделанной работы. Уже подписан акт с министерством сельского хозяйства Бурятии об их внедрении. ИРО исследования по данной теме продолжаются.









По оценкам Байкальского филиала ФГБНУ «ВНИРО», после введения запрета на вылов в 2018-2020 годы падение запаса прекратилось, наступила фаза стабилизации биомассы омуля на уровне 7,7 тысячи тонн. В 2019 году, благодаря охранным мерам, численность нерестовых особей выросла на 22% по сравнению с 2017 годом – до 1,8 миллиона экземпляров, в 2020 году величина нерестовых стад составила более 2 миллиона экземпляров, что на 31% выше показателя 2017 года.



В последние два года наблюдается тенденция увеличения количества выпускаемых с заводов личинок омуля: в 2019 году – 0,455 миллиарда штук; в 2020 гу – 0,52 миллиарда штук. В целом, с 2016-го по 2020-й годы общая численность скатывающихся в Байкал личинок омуля выросла в 6,5 раза.



По мнению науки, к 2025 году есть основания ожидать роста общего запаса омуля до 12-15 тысяч тонн. Несмотря на положительную динамику популяции байкальского омуля, специалисты не торопятся с выводами и ожидают результатов введения запрета на лов эндемика лет через 7-10 лет.



Фото: БГСХА В Бурятской государственной сельхозакадемии (БГСХА) изучили эффективность искусственного воспроизводства омуля в реке Селенга и вывели формулу для ее оценки, сообщили в пресс-службе вуза.Доцент кафедры «Биология и биологические ресурсы» Михаил Воронов установил зависимость, по которой можно сделать прогноз ската (миграции) личинок омуля, полученных от потенциального фонда икры зашедшей на нерест рыбы. Ученый, под чьим руководством проводились эти исследования, ведет научную деятельность в области воспроизводства анадромных видов рыб с 1982 года.До настоящего времени вопрос оценки искусственного воспроизводства на рыбоводных заводах Байкала оставался открытым, так как ожидаемые результаты не совпадали с фактическими, что, по мнению ученых, явилось одной из причин снижения запасов омуля и запрета промысловой ловли байкальского эндемика.Современное состояние запасов байкальского омуля формируется за счет естественного и искусственного размножения рыбы. Благодаря полученной формуле можно сделать оперативный прогноз по ожидаемому количеству личинок омуля, которые должны скатиться (мигрировать) весной в Байкал. Если фактический скат личинок омуля будет больше расчетной величины ската, то это заслуга Селенгинского рыбоводного завода, то есть искусственного воспроизводства.На основе проведенного исследования ученые Бурятской сельхозакадемии разработали ряд рекомендаций по восстановлению численности нерестового омуля в Селенге. В частности, предлагается отработать на рыбоводных заводах механизм вылупления и ската заводских личинок омуля к началу вскрытия реки и ледоходу – это время ученые назвали «периодом экологического оптимума».Также в список рекомендаций вошли изменения в стратегию заготовки омулей-производителей для искусственного воспроизводства – рекомендуется отлавливать рыб с низкими миграционными возможностями, не препятствуя естественной нерестовой миграции, использовать для этого пассивные орудия лова и получать икру экологическим методом Дзюменко.Полный перечень предложений вошел в сборник научно-практических рекомендаций, выпущенных на основе проделанной работы. Уже подписан акт с министерством сельского хозяйства Бурятии об их внедрении. ИРО исследования по данной теме продолжаются. Напомним , в 2017 году биомасса омуля достигла исторического минимума. В связи с критическим состоянием запаса был введен мораторий на промышленный вылов эндемика, а также принят комплекс мер для восстановления его численности: введены ограничения для традиционного и любительского рыболовства; предприняты меры по повышению эффективности охраны омуля и мероприятий по искусственному воспроизводству популяции (омулевые рыбоводные заводы переданы в оперативное управление Главрыбвода, ведется работа по их реконструкции).По оценкам Байкальского филиала ФГБНУ «ВНИРО», после введения запрета на вылов в 2018-2020 годы падение запаса прекратилось, наступила фаза стабилизации биомассы омуля на уровне 7,7 тысячи тонн. В 2019 году, благодаря охранным мерам, численность нерестовых особей выросла на 22% по сравнению с 2017 годом – до 1,8 миллиона экземпляров, в 2020 году величина нерестовых стад составила более 2 миллиона экземпляров, что на 31% выше показателя 2017 года.В последние два года наблюдается тенденция увеличения количества выпускаемых с заводов личинок омуля: в 2019 году – 0,455 миллиарда штук; в 2020 гу – 0,52 миллиарда штук. В целом, с 2016-го по 2020-й годы общая численность скатывающихся в Байкал личинок омуля выросла в 6,5 раза.По мнению науки, к 2025 году есть основания ожидать роста общего запаса омуля до 12-15 тысяч тонн. Несмотря на положительную динамику популяции байкальского омуля, специалисты не торопятся с выводами и ожидают результатов введения запрета на лов эндемика лет через 7-10 лет.Фото: БГСХА