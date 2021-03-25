В Улан-Удэ оборвавшийся провод повредил автомобиль женщины

МУП «Управление трамвая» оплачивать ущерб не захотело





В Улан-Удэ завершились судебные разбирательства по факту взыскания ущерба за ДТП, случившегося в декабре 2019 года на проспекте Автомобилистов. Там на движущийся автомобиль внезапно упала оборвавшаяся растяжка провода трамвайных сетей, которая повредила кузов и лобовое стекло машины.

После происшествия хозяйка авто обратилась в суд и потребовала взыскать с МУП «Управление трамвая» причиненный ущерб. Однако представитель предприятия с иском не согласился. Он сообщил, что обрыв провода произошел по вине неустановленного лица, перевозившего габаритный груз. К тому же провод обесточен и им не пользовались уже много лет.Районный суд доводы «Управления трамвая» не убедили. Он постановил взыскать в пользу женщины более 62 тысяч рублей ущерба, а также расходы на оценку, госпошлину и оплату услуг представителя.«Управления трамвая» с таким решением не согласилось и обжаловало его.«Наступление ДТП не зависело от действий работников МУП «Управление трамвая». Контактный провод не являлся источником повышенной опасности, обесточен и не эксплуатировался более 10 лет. Ответственность по настоящему делу имеет деликтную природу, нет доказательств вины управления, противоправности действий», - напирал в Верховном суде представитель предприятия.Однако апелляционная инстанция отклонила доводы жалобы МУПа.«Согласно договору от 1 апреля 2004 года контактный провод трамвайных путей находится на праве хозяйственного ведения у ответчика. Несмотря на то, что им ответчик не пользуется, он обязан возместить причиненный третьим лицам ущерб, поскольку МУП «Управление трамвая» ответственно за содержание контактных сетей в надлежащем состоянии», - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.Фото: «Номер один»