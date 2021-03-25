В Бурятии за сутки COVID-19 заразились 55 человек, выздоровел - 91

Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 35 725



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 35 725. Это на 55 случаев больше, чем было в среду, 54% (18 946) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 770 человек, трое - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 55 новых случаев коронавируса : 44 человека обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Круг контактных лиц составляет 1 485 человек.



В стационарах получает лечение 528 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 389. В отделениях реанимации находится 69 пациентов (из них старше 65 лет – 43), на ИВЛ 30 пациентов (из них старше 65 – 18), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 18.



Амбулаторное лечение проходят 492 пациента с COVID-19.



Всего выздоровели от коронавируса 33 935 (+91) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 785 коек, занято – 528, свободно – 257 коек. Занятость коечного фонда составляет 67,3%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2 193 человек, с нарастающим итогом – 893 148 человек.



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