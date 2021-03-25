Улан-удэнец в шортах вдохновил горожан

Мужчина с голым торсом устроил утреннюю пробежку

Сегодня в местном интернет-сообществе «Весь Улан-Удэ» появился видеоролик, на котором мужчина в одних шортах и шапке занимается утренней пробежкой. В основном горожане восхищаются земляком.



- Раз! Два! Три! На зарядку становись! Вот с кого надо брать пример, - написали в описании к видео.



- Да он давно бегает. В прошлом году бегал тоже. Здоровый образ жизни! – комментирует улан-удэнец.



- Раньше тоже так по армейке выходили, совсем не холодно. Занимайтесь спортом, - пишут там же.



За два часа видео собрало почти 30 тысяч просмотров. Как уточнили в комментариях, мужчину часто видят на пробежке в 40-х кварталах.





фото: скриншот из видео