Улан-удэнец в шортах вдохновил горожан

Мужчина с голым торсом устроил утреннюю пробежку
Сегодня в местном интернет-сообществе «Весь Улан-Удэ» появился видеоролик, на котором мужчина в одних шортах и шапке занимается утренней пробежкой. В основном горожане восхищаются земляком.
- Раз! Два! Три! На зарядку становись! Вот с кого надо брать пример, - написали в описании к видео.
- Да он давно бегает. В прошлом году бегал тоже. Здоровый образ жизни! – комментирует улан-удэнец.
- Раньше тоже так по армейке выходили, совсем не холодно. Занимайтесь спортом, - пишут там же.
За два часа видео собрало почти 30 тысяч просмотров. Как уточнили в комментариях, мужчину часто видят на пробежке в 40-х кварталах.
фото: скриншот из видео
- Раз! Два! Три! На зарядку становись! Вот с кого надо брать пример, - написали в описании к видео.
- Да он давно бегает. В прошлом году бегал тоже. Здоровый образ жизни! – комментирует улан-удэнец.
- Раньше тоже так по армейке выходили, совсем не холодно. Занимайтесь спортом, - пишут там же.
За два часа видео собрало почти 30 тысяч просмотров. Как уточнили в комментариях, мужчину часто видят на пробежке в 40-х кварталах.
фото: скриншот из видео
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