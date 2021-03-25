Из Улан-Удэ вывозят 24 тысячи тонн песка, высыпанного на дороги зимой

Комплексная уборка смёта с городских улиц должна завершиться 29 марта



С улиц и дорог столицы Бурятии начали вывозить 24 тысячи тонн песчано-гравийной смеси. Именно столько этого материала ушло с осени прошлого года на подсыпку дорог в Улан-Удэ, сообщила городская администрация.



Ежедневно на столичных улицах работают до 40 единиц спецтехники. Самосвалы за день вывозят свыше 250 кубометров песка и мусора. Механизированная уборка также продолжается и в ночное время.



Комбинат по благоустройству с 10 марта начал и продолжает работы по уборке уличного смёта с тротуаров и проезжей части магистралей. Технология уборки улиц многоэтапная: первыми начинают работать 7 тракторов-щёток, ночами они подметают песок к прибордюрной части дорог, за ними ранним утром 130 дворников заканчивают собирать смёт, который грузится в 17 самосвалов.



С наступлением положительных температур началась механизированная уборка улиц с помощью подметально-уборочных машин и вакуумно-подметальных машин. Эта техника оснащена системой увлажнения подметаемого участка и механическим транспортированием смёта в бункер, разгрузка которого производится в кузов самосвала или прицеп трактора. Из-за использования воды машины работает только в теплое время года.



В связи с потеплением подметально-уборочные машины с 24 марта начали работать в круглосуточном режиме, что значительно повысит сбор смёта с улиц города. Основные работы по уборке смета планируется закончить до 29 марта.



Напомним, в Улан-Удэ зимой запрещено использовать соль и химические реагенты для борьбы со снежными накатами и гололёдом, так как город расположен на берегах главного притока Байкала – реки Селенга. Некогда звучавшие оригинальные идеи о закупке для этих целей в Белоруссии некоего безопасного препарата из свеклы канули в лету. А вот песка в окрестностях Улан-Удэ, да и во всей Бурятии, предостаточно. Ничего импортировать не надо. Хлопот, конечно, много, но обувь горожан он портит и машинам коррозией не грозит.



Фото: ulan-ude-info.ru

