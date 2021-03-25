Бурятия в числе лидеров «Дальневосточной ипотеки»

В республике заключено более 1800 договоров на сумму 4,2 млрд рублей



Бурятия занимает четвертое место в рейтинге регионов ДФО по выдаче «Дальневосточной ипотеки». В республике заключено 1812 договоров на 4,2 млрд рублей, сообщает минвостокразвития России.



По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики в ДФО за почти 1,5 года существования программы Дальневосточной ипотеки более 17 тысяч молодых семей оформили льготные кредиты на улучшение жилищных условий. Общая сумма выданных с декабря 2019 года кредитов (дата старта «Дальневосточной ипотеки») превысила 63,5 миллиарда рублей.



Рейтинг регионов – лидеров «дальневосточной ипотеки» возглавили Приморье, Якутия и Хабаровский край. ТОП – 7 регионов по количеству выданных льготных жилищных кредитов:



1. Приморский край (5037 кредитов на 19,9 млрд. руб.)

2. Якутия (3713 кредитов на 14,5 млрд руб.)

3. Хабаровский край (2449 кредитов на 9,1 млрд руб.)

4. Бурятия (1812 договоров на 4,2 млрд руб.)

5. Амурская область (1646 договоров на 5,6 млрд руб.).

6. Забайкальский край (1077 договоров на 3,1 млрд руб.)

7. Сахалинская область (1022 договора на 4,7 млрд руб.)



На четыре региона – Приморский край, Хабаровский край, Якутию, Бурятию – приходится 74,3% от общего количества заключенных договоров.



Банки выдали 861 кредит для индивидуального жилищного строительства по программе на общую сумму 3,1 млрд рублей. Средняя сумма кредита на ИЖС по всем регионам Дальнего Востока составляет 3,66 млн рублей.



Снижение ставок, возможность оформить ипотечный кредит онлайн и упрощенная схема кредитования становятся дополнительными стимулами для тысяч молодых семей улучшить жилищные условия, выбрав для себя недвижимость на Дальнем Востоке.



Важно отметить, что в ряде банков имеется возможность оформить Дальневосточную ипотеку по еще более выгодной ставке:



- Газпромбанк предлагает льготный кредит по ставке в 0,9% для всех;

- Сбербанк – под 1% годовых при использовании сервиса «Электронная регистрация»;

- ВТБ – 1% годовых для всех;

- Банк ДОМ. РФ – 1,2% при дистанционной подаче заявки и подтверждении дохода выпиской из Пенсионного фонда РФ;

- Азиатско-Тихоокеанский банк - под 1,6% годовых при условии первоначального взноса в 50%;

- Россельхозбанк предлагает 1,7% годовых при покупке квартиры на первичном или вторичном рынке;

- Росбанк – 1,7% годовых для зарплатных клиентов;

- Алмазэргиенбанк – 1% годовых для зарплатных клиентов и при дистанционной подаче заявки;

- Совкомбанк – 1,9% годовых для всех;

- Банк Долинск - 1,6% годовых для всех.



В реализации программы принимают участие 14 банков, филиальная сеть которых составляет 692 отделения и покрывает все муниципальные образования 11 субъектов ДФО.



Напомним, кредиты по программе «Дальневосточная ипотека» предоставляются молодым семьям, в которых супругам не более 35 лет, неполным семьям с несовершеннолетними детьми, и без ограничений по возрасту - участникам программы «Дальневосточный гектар» и гражданам, переехавшим в субъекты ДФО в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов. При оформлении кредита на индивидуальное жилищное строительство в залог можно оставить недвижимость в любом регионе страны. Решение о внедрении в ДФО ипотеки под 2% принял президент РФ Владимир Путин на V Восточном экономическом форуме в сентябре 2019 года. Основные условия кредита: процентная ставка – 2 процента годовых. Первоначальный взнос – не менее 15%. Максимальный размер кредита – до 6 млн рублей, выдается на срок не более 20 лет. В настоящее время к реализации программы подключились 14 банков, причем 6 банков работают и по предоставлению ипотечных кредитов для индивидуального жилищного строительства. Банки принимают заявки во всех 11 субъектах ДФО. Полный список банков-партнеров по регионам можно посмотреть на интерактивной карте на сайте hcfe.ru. Здесь же можно оставить заявку на консультацию специалиста Агентства по вопросам получения «дальневосточной ипотеки».



Фото: minvr.gov.ru



