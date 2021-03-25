В Улан-Удэ маме покусанного собаками мальчика помогли оформить путевку в лагерь

Пока мама с ребенком в Москве, чиновники собрали документы ее старшему сыну

Мама 11-летнего мальчика, пострадавшего в январе в поселке Зверосовхоз от нападения собак, обратилась к уполномоченной по правам ребенка Наталье Ганькиной. Женщина попросила помочь собрать документы для подачи заявления на выделение путевки в летний лагерь для старшего сына.

- Решение вопроса затруднялось нахождением мамы в другом городе, небольшим временем до окончания приёма заявлений от родителей. Пока мама Артема находилась с сыном на лечении, старший брат жил у бабушки, и у мамы не было возможности лично заниматься сбором всех необходимых документов, справок о составе семьи, сведений о доходах и других бумаг. Для оказания содействия в данном вопросе я обратилась в органы социальной защиты и управления образования, - сообщила Наталья Ганькина на своей странице в соцсетях.

Как отметила Ганькина, чиновники оперативно отреагировали на ее просьбу.

- Благодаря слаженной межведомственной работе удалось в кратчайшие сроки сформировать пакет документов, чтобы до 31 марта 2021 года подать заявление. Пока мама будет заниматься здоровьем Артема, летний отдых старшего сына будет организован, – сообщила омбудсмен.

Напомним, на днях покусанного собаками маленького улан-удэнца в Москве навестили врачи из ДРКБ. По их словам, мальчик чувствует себя бодро, а в ближайшее время планируется выписка.