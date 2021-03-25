В селах Бурятии на пожарах погибли две женщины

Неосторожность при курении стала причиной трагических инцидентов
В Бурятии в селе Хоринск поздним вечером 24 марта произошло возгорание жилого дома. На место пожара прибыли пожарные 47 пожарной части 11-го Хоринского отряда ГПС Бурятии, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Из-за позднего обнаружения возгорания на момент прибытия пожарных изнутри горел пристрой дома. В самом доме было плотное задымление. Один житель дома эвакуировался самостоятельно до прибытия пожарного подразделения.
Пристрой был оперативно потушен, пожарные не допустили перехода огня на дом.
В результате пожара изнутри выгорел пристрой дома на площади 17,5 квадартных метра. Мужчина, который эвакуировался самостоятельно, получил термические ожоги ягодичной области левого бедра на площади 5% 1-2 степени. Был госпитализирован в Хоринскую ЦРБ.
В ходе тушения пожара в доме на полу обнаружено тело женщины 1963 г.р. без признаков жизни. Она была эвакуирована на свежий воздух, передана в карету скорой помощи, где медицинские работники констатировали смерть пострадавшей.
Причиной пожара предположительно явилось неосторожное обращение с огнем при курении.
Аналогичное обстоятельство стало причиной гибели женщины 1964 г.р в Бичурском районе. Агентство приводит подробности пожара, о котором «Номер один» сообщал накануне. В местности« Урочище Тургенева» в Бичурском районе загорелся частный дом с гаражом. На место пожара выезжали огнеборцы пожарной части Бичурского отряда ГПС Бурятии, добровольная пожарная команда сел Потанино и Шибертуй.
В связи с поздним обнаружением возгорания и вызовом пожарных, на момент прибытия огнеборцев дом и гараж горели полностью. Огонь перекидывался на стоящий рядом с домом трактор.Общими усилиями огнеборцы потушили возгорание.
В результате пожара произошло обрушение кровли, огнем уничтожены дом, гараж, трактор, электростанция на общей площади 160 квадратных метров. В ходе разбора места пожара под обрушившимися конструкциями печи в пристрое дома обнаружено тело женщины 1964 г.р.
Причиной пожара предположительно явилось неосторожное обращение с огнем при курении.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?