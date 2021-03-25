Власти Улан-Удэ обещают быстро расторгать контракты с нерадивыми подрядчиками

Ремонт дорог в этом году будет проходить под строгим контролем





В столице Бурятии идет подготовка к капитальному ремонту дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На совещании под председательством мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова обсуждался график работ.

Подготовлен общий график производства работ по всем 25 дорогам, которые будут отремонтированы в этом году. Ориентировочный срок начала работ по всем объектам – середина апреля.- Демонтаж и фрезерование продлится до середины июня. Затем будет проводиться устройство бортовых камней, асфальтобетонного покрытия и другие работы, - сообщил начальник Управления дорожного строительства Комитета по строительству Павел Малых.Мэр подчеркнул, что график работ должен корректироваться раз в месяц.- Мы прекрасно понимаем, что график не может быть стабильным от начала до конца, он должен быть гибким и динамичным. Его необходимо будет корректировать как минимум раз в месяц. В прошлом году мы не могли применить к подрядчику никаких мер, когда он отставал, сейчас такого допустить нельзя. Этот график принимаем за основу, - сказал мэр.Также в этом году в контракте предусмотрено дополнительное условие - если подрядчик не приступает к работам или отстает от графика на 10 дней, заказчик имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке.- Если ранее мы ждали до двух месяцев и не могли расторгнуть контракт, сейчас с учетом прошлого года мы на ранних стадиях будем определять недобросовестных подрядчиков и принимать меры, - отметил Павел Малых.Ремонт дорог в этом году будет также проходить под строгим контролем депутатов и общественности.- Мы точно также будем проводить контрольные мероприятия совместно с общественностью и депутатами горсовета, предварительная договоренность есть. Продолжим работу, будем проверять совместно ход работ и выполнение подрядчиками условий контракта. Также прошу подключиться глав районных администраций, все будем следить за качеством и своевременностью работ. Давайте бить в колокола, если начнется какая-то заминка, - подытожил Игорь Шутенков.Напомним, в Улан-Удэ по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году обновят 25 участков общей протяженностью 30 км. На ремонт выделено 700 млн рублей.Фото: мэрия Улан-Удэ