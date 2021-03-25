Команды из Бурятии лидируют в «Танковом биатлоне» и «Суворовском натиске» в ВВО

Они вышли вперед после проведения сложнейшей индивидуальной гонки и спортивного этапа



Команды из Бурятии занимают лидирующие позиции на окружном этапе самых зрелищных конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск», которые проходят на полигоне Восточного военного округа (ВВО) в Забайкалье и близятся к завершению, сообщили в пресс-службе ВВО.



Команды военнослужащих воинских частей и соединений ВВО из Бурятии после проведения сложнейших этапов индивидуальной гонки и спортивного этапа уверенно вырвались вперед.



В ходе соревнований экипажи танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2 в составе взводов соревнуются в мастерстве владения штатной техникой, выявляя сильнейших в скорости прохождения дистанции и точности поражения различных мишеней из вооружения танков и боевых машин пехоты, в том числе при стрельбе с ходу.



Стоит отметить, что экипажи БМП-2 с военнослужащими мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в Бурятии, установили рекорд заезда по трассе, преодолев все препятствия и выполнив нормативы за 33 минуты 10 секунд.



Поддержку и помощь в подготовке участников конкурсов оказывают чемпионы мира по танковому биатлону прапорщик Бато Цыдыпов, старшина Иван Осеев. Чемпионы на протяжении всех этапов тренировали команды, делились с ними своими знаниями и опытом.



Впереди участников Армейских международных игр ждёт третий этап — «Эстафета», после проведения которого и будут определены победители самых зрелищных конкурсов входящих в программу АрМИ-2021.







Фото: function.mil.ru Команды из Бурятии занимают лидирующие позиции на окружном этапе самых зрелищных конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск», которые проходят на полигоне Восточного военного округа (ВВО) в Забайкалье и близятся к завершению, сообщили в пресс-службе ВВО.Команды военнослужащих воинских частей и соединений ВВО из Бурятии после проведения сложнейших этапов индивидуальной гонки и спортивного этапа уверенно вырвались вперед.В ходе соревнований экипажи танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2 в составе взводов соревнуются в мастерстве владения штатной техникой, выявляя сильнейших в скорости прохождения дистанции и точности поражения различных мишеней из вооружения танков и боевых машин пехоты, в том числе при стрельбе с ходу.Стоит отметить, что экипажи БМП-2 с военнослужащими мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в Бурятии, установили рекорд заезда по трассе, преодолев все препятствия и выполнив нормативы за 33 минуты 10 секунд.Поддержку и помощь в подготовке участников конкурсов оказывают чемпионы мира по танковому биатлону прапорщик Бато Цыдыпов, старшина Иван Осеев. Чемпионы на протяжении всех этапов тренировали команды, делились с ними своими знаниями и опытом.Впереди участников Армейских международных игр ждёт третий этап — «Эстафета», после проведения которого и будут определены победители самых зрелищных конкурсов входящих в программу АрМИ-2021. Напомним , в общевойсковом объединении ВВО в Бурятии проходят службу восемь чемпионов «Танкового биатлона». Начиная с 2018 года на международных этапах конкурса, танковые экипажи ВВО ежегодно подтверждали статус лучших танкистов в мире. Помимо этого механик-водитель старшина Иван Осеев на международном этапе военных игр «Танковый биатлон-2019», установил рекорд скорости, разогнав танк до 84 км/ч. Экипаж танка, под руководством командира танка старшего сержанта Максима Аюшеева на окружном этапе «Танкового биатлона» в городе Борзя установил рекорд по навешиванию колейных минных тралов, показав результат 4 минуты 57 секунд.Фото: function.mil.ru