В школы Бурятии поставлено 369 комплексов для дезинфекции и термометрии

Система распознавания может запомнить 20 тысяч лиц с точностью распознавания более 99,97%



В школах Бурятии установлено 369 аппаратных комплексов для дезинфекции рук с функцией измерения температуры тела и распознавания лиц, сообщили в пресс-службе правительства республики. Оснащение продолжится в соответствии с распоряжением правительства России. Всего в Бурятию до конца марта поставят 499 единиц оборудования.



Аппаратные комплексы обеспечивают более быстрый и безопасный пропуск детей и сотрудников школы. Комплексы бесконтактно при помощи инфракрасного излучения определяют температуру тела, дезинфекцию рук обеспечивают емкости объемом от 1 до 20 литров.



Система распознавания лиц оснащена алгоритмами самообучения и может запомнить 20 тысяч лиц с точностью распознавания более 99,97%. При фиксации повышенной температуры тела на экране появится программное уведомление, световая и звуковая сигнализация.



Поступившие комплексы распределены в районы республики. Школы Тарбагатайского района получили 15 единиц оборудования, Баунтовского – 7, Мухоршибирского – 21, Заиграевского – 31, Закаменского - 30, Иволгинского – 25, Селенгинского – 26, Джидинского – 26, Бичурского – 20, Кижингинского – 17, Еравнинского – 16, Хоринского – 16, Окинского - 4, Тункинского – 23, Кяхтинского - 23, Курумканского – 12, Муйского - 5, Северо-Байкальского – 9, Улан-Удэ - 43.



Фото: egov-buryatia.ru

