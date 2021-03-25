25.03.2021
Юристы бесплатно проконсультируют жителей Бурятии

Юристы бесплатно проконсультируют жителей Бурятии

Консультирование пройдет в телефонном режиме

26 марта в стране пройдет всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи. В этот день квалифицированную юридическую помощь по различным вопросам бесплатно сможет получить любой житель Бурятии.

Как сообщили в пресс-службе БРО «Ассоциация юристов России», в связи с пандемией консультирование граждан пройдет в телефонном режиме.

Бесплатная юридическая помощь будет оказываться гражданам по следующему графику:

Будеева Татьяна Антоновна (нотариус Улан-Удэнского нотариального округа, член БРО «Ассоциация юристов России»): с 9:00 до 12:00 по телефону 8 (3012) 25-17-03

Басангова Ирина Юрьевна (нотариус Улан-Удэнского нотариального  округа, член БРО «Ассоциация юристов России»): с 14:00 до 17:00 по телефону 8 (3012) 33-28-11

Троицкая Анна Сергеевна (член НП РБ, помощник нотариуса Улан-Удэнского нотариального округа): с 15:00 до 18:00 по телефону 8-924-776-68-68

Клиника бесплатной юридической помощи БГУ: с 9:00 до 18:00 по телефону 8-983-638-28-69

Клиника бесплатной юридической помощи ВСГУТУ: с 9:00 до 18:00 по телефону 8-902-563-18-37

Также юридическую помощь будут оказывать сотрудники Управления Росреестра по Республике Бурятия:

Баранников Александр Михайлович - начальник Отдела геодезии и картографии: 29-74-80

Хайдарова Наталья Валерьевна - начальник Отдела правового обеспечения: 27-74-78

Николаева Руслана Владимировна - заместитель начальника Отдела землеустройства и мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости: 29-70-97

Баглаева Ольга Борисовна - главный специалист-эксперт Отдела государственной регистрации недвижимости: 29-70-87

Тугулдурова Эржена Базаровна - главный специалист-эксперт Отдела государственной регистрации недвижимости: 29-70-80

Бурдуковская Елена Ивановна - ведущий специалист-эксперт Отдела правового обеспечения, по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций: 29-71-85

Шантаков Артем Михайлович - ведущий специалист-эксперт Отдела правового обеспечения, по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций: 29-71-85

Фото: pixabay.com
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