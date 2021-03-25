Юристы бесплатно проконсультируют жителей Бурятии

Консультирование пройдет в телефонном режиме





26 марта в стране пройдет всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи. В этот день квалифицированную юридическую помощь по различным вопросам бесплатно сможет получить любой житель Бурятии.

Как сообщили в пресс-службе БРО «Ассоциация юристов России», в связи с пандемией консультирование граждан пройдет в телефонном режиме.Будеева Татьяна Антоновна (нотариус Улан-Удэнского нотариального округа, член БРО «Ассоциация юристов России»): с 9:00 до 12:00 по телефону 8 (3012) 25-17-03Басангова Ирина Юрьевна (нотариус Улан-Удэнского нотариального округа, член БРО «Ассоциация юристов России»): с 14:00 до 17:00 по телефону 8 (3012) 33-28-11Троицкая Анна Сергеевна (член НП РБ, помощник нотариуса Улан-Удэнского нотариального округа): с 15:00 до 18:00 по телефону 8-924-776-68-68Клиника бесплатной юридической помощи БГУ: с 9:00 до 18:00 по телефону 8-983-638-28-69Клиника бесплатной юридической помощи ВСГУТУ: с 9:00 до 18:00 по телефону 8-902-563-18-37Баранников Александр Михайлович - начальник Отдела геодезии и картографии: 29-74-80Хайдарова Наталья Валерьевна - начальник Отдела правового обеспечения: 27-74-78Николаева Руслана Владимировна - заместитель начальника Отдела землеустройства и мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости: 29-70-97Баглаева Ольга Борисовна - главный специалист-эксперт Отдела государственной регистрации недвижимости: 29-70-87Тугулдурова Эржена Базаровна - главный специалист-эксперт Отдела государственной регистрации недвижимости: 29-70-80Бурдуковская Елена Ивановна - ведущий специалист-эксперт Отдела правового обеспечения, по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций: 29-71-85Шантаков Артем Михайлович - ведущий специалист-эксперт Отдела правового обеспечения, по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций: 29-71-85Фото: pixabay.com