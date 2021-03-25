Депутаты Горсовета проверили работу городских спасателей

Они подняли вопрос низкой зарплаты

Лесной пояс Улан-Удэ – это почти 12 тысяч гектар. Спасением зеленых легких города от пожаров занимаются и спасатели, и лесники. Сегодня депутаты городского совета депутатов проинспектировали, как живут спасатели и с какими проблемами сталкиваются.Как рассказал начальник Управления по ЧС администрации Улан-Удэ Валерий Вильдавский, на вооружении борцов с лесными пожарами три пожарные машины. В сезон с 1 апреля к спасателям присоединяется маневренная группа из 12 человек.- В каждой машине работают четыре спасателя. Они могут тушить в лесу не только с помощью машины, а это полтора куба воды. Но и с помощью лесных ранцевых огнетушителей.Благодаря увеличению количества спасателей в сезон количество лесных пожаров в городе неуклонно снижается – 18 пожаров в 2018 году, 13 - в 2019 году и всего 4 лесных пожара в 2020 году.- Все пожары тушатся в первые часы после обнаружения. Мы стараемся не давать распространиться пожару на большую территорию, - отметил Валерий Вильдавский.Председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Горсовета Улан-Удэ Дмитрий Турченюк подчеркнул важность работы спасателей.- Надо отдать должное нашим людям, которые несмотря на многие сложности работают. В первую очередь это сильно тревожит – это оплата труда. Сейчас мы слышали, что водолазы-спасатели со всеми премиями получают всего 17 тысяч рублей. И это те люди, которые в прошлом году спасли на воде 17 человек!Этот вопрос хотим поднять, чтобы постараться предусмотреть увеличить финансирование и поднять зарплату. На эти деньги никто не соглашается работать. Надо отдать должное тем людям, которые за такую зарплату впахивают, зимой погружаются под лед и рискуют своей жизнью.Депутаты осмотрели технику спасателей – пожарные машины, специальные аэросани, моторные лодки и специнструменты. Городские спасатели приходят на помощь не только при тушении пожаров, но и помогают вытаскивать людей из автомобилей при ДТП, а летом спасают тонущих на воде