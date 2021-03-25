В Нерчинске двое заключенных получили ожоги в шлаке, один погиб

Они устраняли аварийную протечку канализационной трубы с использованием шлака



В Забайкалье возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ «халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека», сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.



Следствием установлено, что 8 марта в Нерчинске сотрудники исправительной колония № 1 УФСИН по Забайкальскому краю организовали устранение аварийной протечки канализационной трубы на территории исправительного учреждения силами трех осужденных. Для устранения аварии был использован угольный шлак, который относится к опасным отходам.



При этом сотрудники ФСИН достоверно знали о том, что осужденные не подлежат привлечению к работам по устранению последствий аварийной ситуации, так как они не обладают специальными познаниями и навыками для выполнения таких работ. Помимо этого, заключенные не были обеспечены средствами индивидуальной защиты.



В итоге при выполнении работ одному из осужденных причинены множественные ожоги кожи в области шеи, ушей, предплечий, кистей, ног, живота, что квалифицируется как термический ожог 1-2 степени 40 % тела. Второй осужденный получил контактные ожоги около 60 % тела, головы, верхних и нижних конечностей, дыхательных путей. От полученных повреждений спустя две недели мужчина скончался в медучреждении.



В настоящее время в рамках расследования следователи изучают все обстоятельства произошедшего. Проводятся допросы, осмотры и иные необходимые следственные и процессуальные действия. Следствием будет изучена необходимая документация по организации и проведению работ с участием осужденных, а также проверены факты нарушения требований безопасности. Расследование уголовного дела продолжается.



Фото: tgk-14.com

