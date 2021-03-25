Жители Улан-Удэ обсуждают подъездные кражи

Из многоэтажек «уносят» батареи, звонки и даже номера от дверей квартир



В паблике «Аноним 03» горожане поделились наболевшей проблемой: неизвестные украли ручки от окон в подъезде жилого дома.



- Помните, раньше были люди, которые для личных нужд выкручивали в подъездах дешёвые лампы накаливания, стоившие копейки? Таких людей ещё называли нищебродами. Это те, кто имеет возможность что-то себе купить на собственные деньги, но предпочитает попрошайничать и подбирать то, что плохо лежит, как говорится. Так вот, лампочки в подъездах уже почти перестали выкручивать. Но нищеброды никуда не делись, они просто переключились на другие вещи. Например, в нашем подъезде они стали выкручивать ручки с окон. Эти ручки как раз такие же, как на окнах в квартире, - написали в сообществе.



При этом анонимный автор поста попросил горожан поделиться своими историями подъездных краж.



Как выяснилось, поднятая проблема актуальна для многих жилых жомов.



- Беспроводной звонок спёрли, и лампочки постоянно выкручивают, - делится наболевшим горожанин.



- У нас тоже все ручки в подъезде скрутили. Приходится отвёрткой открывать летом, - пишет еще один комментатор.



Среди прочих примеров украденного в подъезде имущества улан-удэнцы указали цифры на двери, звонок, отопительную батарею, цветы, сенсорные лампы и газеты из ящика.



Впрочем, в городе нашлись и многоэтажки, в подъездах которых ничего не воруют.



- Все свои, чужих нет. А может просто надпись «ведется видеонаблюдение» отпугивает таких людей. Камера действительно есть, только в самом дворе, а не в подъезде, –рассказала одна из жительниц «честного» подъезда.



фото: pixabay.com