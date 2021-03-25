В Бурятии ищут пропавших юношу и девушку

Они ушли из Кабанского района и могут находиться в Улан-Удэ

Приметы Никиты Карпового: европейской внешности, волосы темно- русые, короткие, глаза зеленые, на вид 18 лет, рост 175-180 см., спортивного телосложения.





В Бурятии полиция Кабанского района разыскивает Никиту Карпова и Анастасию Арефьеву 2002 г.р. Известно, что днем 15 марта Анастасия покинула общежитие техникума в поселке Каменск и до настоящего времени не вернулась. Никита ушел в этот же день из дома в поселке Селенгинск, сообщили в МВД по Бурятии.Приметы Анастасии Арефьевой: европейской внешности, волосы светло-русые ниже плеч, глаза серые, на вид 18 лет, рост 160-165 см., худощавого телосложения.Была одета: пальто серого-зеленого цвета, джинсы синие, ботинки черные.Был одет: шапка темно-серая, куртка красная с капюшоном до пояса, брюки спортивные черного цвета, ботинки черные.Предположительно, могут находиться в Улан-Удэ.При наличии какой-либо информации о разыскиваемых или их местонахождении просят незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8 (30138) 43-2-05, 8950-382-33-11 или 102 (112).Фото: МВД по Бурятии