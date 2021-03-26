В Улан-Удэ обманутые дольщики получат в два раза больше, чем заплатили

Однако так повезет не всем





Первые 50 обманутых дольщиков Бурятии в ближайшее время получат денежные компенсации вместо квартир. В числе «везунчиков» дольщики «замороженного» на стадии котлована молодежного жилого комплекса (МЖК), который должны были возвести пять лет назад на улице Столичной, 1А.

Большинство дольщиков хорошо заработают на этом, ведь они покупали квартиры в среднем по 30 тыс. рублей за метр, в то время как компенсации предусматривают выплаты сумм исходя из средней рыночной стоимости квадратного метра в Улан-Удэ. А она сегодня составляет порядка 60 тыс. рублей. На полученные деньги дольщики смогут подобрать новое жилье или, например, поехать отдыхать на море.Однако в регионе не все обманутые дольщики из девяти проблемных строек (насчитывающих более тысячи человек) выйдут из неприятной ситуации столь легко. Ведь многие дома придется еще достраивать, причем дольщикам еще предстоит доказать, что их обманули застройщики.То, что за счет федеральных средств компенсации выплатят именно по дому МЖК, расположенному в поселке Загорске на улице Столичной, вовсе не случайность. Как «Номер один» уже сообщал, скандальная история с этой молодежной стройкой в концентрированном виде представляет собой классический случай «обувания» дольщиков.В 2015 году региональные власти совместно с Улан-Удэнским авиазаводом с помпой презентовали строительство девятиэтажного трехсекционного дома с подземным паркингом. Вложения в дом тогда казались очень заманчивыми: из республиканского бюджета и средств завода судсидировалось 20% стоимости жилья, а процент по ипотеке заявлялся на 2% ниже среднерыночного. Поэтому, несмотря на то, что дом находился, что называется, у черта на куличках, квартиры молодые улан-удэнцы расхватали как горячие пирожки. И тут почти сразу же начались проблемы.В 2014 - 2015 годах начался экономический, а затем и жилищный кризис. Застройщик ООО «Улан-Удэжилстрой», нахватавший строительных площадок по всему городу, надорвался, не смог достроить другие объекты и ушел на банкротство. Директор предприятия Валерий Убодоев позже был осужден за мошенничество. «Не повезло» и его партнеру по стройке - председателю «Союза МЖК России» Евгению Саттарову, которого правоохранительные органы обвинили в коммерческом подкупе по ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп». Председатель якобы получил от г-на Убодоева двухкомнатную квартиру в новостройке в качестве подарка.Вдобавок новый подрядчик, а достраивать дом на Столичной чиновники поручили иркутскому ООО «Центр строительного управления» (ЦСУ), освоил часть средств и бросил стройку. Все остановилось на стадии котлована.Далее, в 2018 году, когда стало окончательно ясно, что деньги «ушли налево» и неприятную для властей проблему надо как-то разруливать, чиновники предложили третьего по счету застройщика. Им стало малоизвестное ООО ГК «Шэнэсэн» с уставным капиталом в 19 тыс. рублей. Добавим, что серьезные строительные компании, за плечами которых тысячи метров сданного жилья, от «заманчивого» предложения достраивать стройку, где «наварились» по нескольку раз, дружно отказались. В итоге в прошлом году и «Шэнэсэн», руководство которого наобещало золотые горы дольщикам, ушло со стройки.Однако плохая работа застройщиков неожиданно стала плюсом для дольщиков. Дело в том, что дом с 5%-ной готовностью идеально подпал под критерии «Фонда поддержки граждан - участников долевого строительства», который с прошлого года решает проблемы обманутых дольщиков с помощью выдачи им компенсаций.Как сообщила заместитель генерального директора регионального фонда Мария Башитова, вопрос выплаты компенсации дольщикам компании «Шэнэсэн» положительно рассмотрен на правлении Фонда.- Теперь наблюдательный совет примет решение о выплате компенсации участникам долевого строительства, - сообщила она. - После чего дольщикам необходимо будет написать заявление, приложив все подтверждающие документы и расчетный счет. После этого деньги должны поступить дольщикам в течение десяти рабочих дней.Что касается конкретных сумм, которые получат дольщики, она отметила, «компенсация выплачивается федеральным центром напрямую дольщикам, а информацию о размерах выплат не раскрывают».Однако известно, что суммы выплат будут весьма приличными, так как федеральные компенсации рассчитываются по утвержденной методике определения рыночной стоимости одного квадратного метра на данной территории. Поскольку два года назад в связи со стартом льготной «дальневосточной ипотеки» цены на жилье в Улан-Удэ взлетели до небес, многие дольщики получат значительно больше, чем у них прописано в договорах долевого участия в 2015 году. Причем многие из них предстоящие выплаты направят на совершенно другие цели.- Пока мы с семьей ждали по Столичной, то успели влезть в другую ипотеку и заселиться в другой дом. После выплат закроем кредиты банкам и у нас еще останутся приличные деньги, - радуется Мария, дольщица МЖК. - Можно сказать, нам повезло.Между тем этого нельзя сказать по еще одному дому, ранее строившемуся обанкротившимся ООО «Улан-Удэжилстрой» на улице Сахьяновой, 9. Его должны были сдать в эксплуатацию еще в 2014 году, но теперь придется достраивать за счет средств федерального Фонда. Ведь готовность дома - более 95%. Однако Фонд не может открыть финансирование, поскольку еще не сформирован реестр пострадавших дольщиков. А он зависит оттого, как проходит процедура банкротства ООО «Универсал» - застройщика, пришедшего на смену обанкротившемуся «Улан-Удэжилстрою».Между тем арбитражный управляющий предприятия переадресовывает дольщиков в суды. Где они вынуждены доказывать свое право на вхождение в реестр пострадавших дольщиков. Ведь большая часть людей оплачивали квартиры в строящихся домах наличными, а кассовые чеки, как выяснилось, у многих... выцвели. В результате суды республики завалены заявлениями обманутых дольщиков. Впрочем, почти все решения, что отрадно, выносятся в пользу пострадавших.- Думается, что отправка людей в суды позволяет затягивать конкурсное производство, которое выгодно для арбитражных управляющих, ведь вознаграждение они получают ежемесячно, - убежден специалист по конкурсному управлению Николай Тетерин. - Кроме того, часть квартир, реализованных по разного рода схемам и права на которые не удастся доказать в судебном порядке, можно будет включить в конкурсную массу, а в последующем их реализовать. И получить премию за это.А пока суд да дело, время идет. Ведь еще в прошлом году глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал, что в Фонд поддержки обманутых дольщиков, регион внес заявку на 1,6 млрд рублей, для того чтобы оперативно достроить все проблемные дома.«У нас в регионе не будет ни одного обманутого дольщика, реалистичный срок - до конца июня - июля 2021 года», - заявил тогда ТАСС глава региона.Будем надеяться, что если реалистичные сроки решения проблем дольщиков в Бурятии и сдвинутся, то не на «отдаленную перспективу».Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»