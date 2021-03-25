Жительница Бурятии посчитала лучшим аргументом в ссоре «коктейль Молотова»

В результате подожгла односельчанина и своего сожителя, врачи продолжают бороться за их жизни



В Бурятии 18 марта днем в Курумканскую районную больницу доставлены двое мужчин, 32 и 58 лет, с термическими ожогами различных частей тела. Позже они в тяжелом состоянии санавиацией транспортированы в одну из больниц столицы республики, где врачи продолжают бороться за их жизнь и здоровье.



По подозрению в совершении преступления задержана 37-летняя сожительница одного из потерпевших. В ходе допроса она дала подробные показания об обстоятельствах происшествия. Ей уже предъявлено обвинение. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «покушение на убийство, совершенное общеопасным способом с особой жестокостью».



По данным следствия, 18 марта утром в селе Курумкан обвиняемая распивала спиртные напитки со своим сожителем. После полудня они направились к знакомому односельчанину, с которым хотели разобраться из-за давнего конфликта. Застав его дома, гости стали предъявлять претензии, после которых мужчины подрались между собой.



Во время потасовки обвиняемая увидела в сенях пластиковую бутылку с бензином, схватила ее и вылила содержимое на хозяина дома. При этом часть горючего попало на сожителя и на саму женщину. Затем она зажгла спичку и кинула ее в свою жертву. От возникшего пламени загорелась одежда на всех троих участниках ссоры. Затем огонь перекинулся на деревянные конструкции дома.



Люди выбежали на улицу, где при помощи снега потушили горевшие на них вещи, но получили термические ожоги. У хозяина дома пламенем поражено 90% поверхности тела. Сожителю обвиняемой также причинены термические ожоги 1-3 степеней. Сама женщина пострадала незначительно.



В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Однако временно под конвоем она помещена в лечебное учреждение для оказания врачебной помощи. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы.



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