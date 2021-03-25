В Бурятии на выходные резко ухудшится погода

Синоптики прогнозируют снегопады и сильный ветер





По данным Бурятского гидрометцентра, 27 марта по южной половине республики выпадет снег, местами ожидаются сильные снегопады. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью до 15-20, местами до 24 м/с. Прогнозируются метели, резкие перепады температуры воздуха на 8-10 градусов, налипание снега на проводах, гололедица, снежные заносы.

В связи с ухудшением погоды мэрия Улан-Удэ просит все предприятия и учреждения, независимо от форм собственности, провести мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с выходом из строя систем жизнеобеспечения.Фото: pixabay.com