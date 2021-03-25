Медики Бурятии удостоены «Патриаршей благодарности»

Награды Русской православной церкви им вручил митрополит Иосиф



В Улан-Удэ в Бурятском театре оперы и балета сегодня состоялось награждение 76 врачей и медицинских работников республики. Они удостоены церковных и региональных наград, сообщает «Православная Бурятия».



Митрополит Иосиф в своем слове поблагодарил всех сотрудников республиканского здравоохранения за самоотверженный труд по борьбе с коронавирусной инфекцией и вручил ряду врачей Бурятии награду Русской православной церкви - медаль «Патриаршая благодарность».



Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова поблагодарила владыку за особое внимание к врачам.



Здесь же прошло заседание совместной коллегии министерства здравоохранения Бурятии, Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Бурятии, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Бурятии с участием республиканского управления Росздравнадзора. Заседание коллегии было посвящено годовым итогам деятельности здравоохранения республики и задачам на 2021 год.



В работе совместной коллегии приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов, митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф и председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов.



Фото: pravoslavnaya-buryatiya.ru

