25.03.2021
Медики Бурятии удостоены «Патриаршей благодарности»

Медики Бурятии удостоены «Патриаршей благодарности»

Награды Русской православной церкви им вручил митрополит Иосиф

В Улан-Удэ в Бурятском театре оперы и балета сегодня состоялось награждение 76 врачей и медицинских работников республики. Они удостоены церковных и региональных наград, сообщает «Православная Бурятия».

Митрополит Иосиф в своем слове поблагодарил всех сотрудников республиканского здравоохранения за самоотверженный труд по борьбе с коронавирусной инфекцией и вручил ряду врачей Бурятии награду Русской православной церкви - медаль «Патриаршая благодарность».

Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова поблагодарила владыку за особое внимание к врачам.

Здесь же прошло заседание совместной коллегии министерства здравоохранения  Бурятии, Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Бурятии, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Бурятии с участием республиканского управления Росздравнадзора. Заседание коллегии было посвящено годовым итогам деятельности здравоохранения республики и задачам на 2021 год.

В работе совместной коллегии приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов, митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф и председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов.

Фото: pravoslavnaya-buryatiya.ru
РПЦ медики медали
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