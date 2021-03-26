В Иркутске будут судить напавших на группу федерального телеканала

Сотрудники программы «Вести. Дежурная часть» столкнулись с силовым противодействием в посёлке Светлый Иркутского района



В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, обвиняемых в «воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, соединенном с насилием» (часть 3 статьи 144 УК РФ), сообщили в Следственном управлении СКР по Иркутской области.



По версии следствия, 21 ноября 2019 года съемочная группа программы «Вести. Дежурная часть» осуществляла видеосъемку в посёлке Светлый Иркутского района. В какой-то момент двое мужчин стали воспрепятствовать деятельности журналиста, применив к нему физическую силу.



Следователями СК России проведены все необходимые следственные действия с участниками инцидента. К уголовной ответственности привлечены 41-летний и 60-летний мужчины.



В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет.



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