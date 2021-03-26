С 2021 года расчет выплат переселяющимся жителям зоны БАМа изменился

В основу положены нормативы жилой площади, состав семьи и средняя цена квадратного метра



В Бурятии госпрограмму переселения граждан из аварийного жилья в зоне БАМа внесены изменения. Отныне расчет социальной выплаты будет производиться исходя из состава семьи, норматива жилой площади и средней рыночной стоимости квадратного метра жилья, сообщили в минстрое республики.



Ранее в расчете учитывалась общая площадь занимаемого помещения. Согласно новым правилам, расчет будет производиться по следующему нормативу: 33 квадратных метра для одиноко проживающего гражданина, 42 квадратных метра на семью из двух человек, и по 18 квадратных метров на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек, но не более общей площади ранее занимаемого жилья.



«В первую очередь объем финансирования пойдет на социальные выплаты «бамовцам», это 17 семей, проживающих в аварийном жилье», - прокомментировал министр строительства и ЖКК Бурятии Николай Рузавин.



Оставшиеся бюджетные средства после предоставления социальной выплаты «бамовцам», будут использованы в следующем порядке:



- 70 % бюджетных средств пойдет на предоставление социальной выплаты гражданам, проживающим в аварийных многоквартирных домах, подлежащих сносу;

- 30 % бюджетных средств для предоставления социальной выплаты гражданам, проживающим в непригодных квартирах, в соответствии с очередностью расселения.



Напомним, на 2021 год 2 169 семей, проживающих в зоне БАМ, заявлено на расселение. В том числе 17 «бамовцев», которые, имеют право на первоочередное расселение из аварийных помещений. На переселение граждан, проживающих в зоне БАМ, в 2021 году в федеральном бюджете предусмотрено 301,2 миллиона рублей. В 2020 году на переселение жителей из зоны БАМ из федерального бюджета было направлено 299,8 миллиона рублей. Социальные выплаты предоставлены 82 семьям.



Фото: egov-buryatia.ru/minstroy

