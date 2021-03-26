В Бурятии прокуратура добивается деприватизации 4 га земли у Байкала

Земельный участок незаконно передан муниципалитетом индивидуальному предпринимателю в 2004 году



В Бурятии Северобайкальская межрайонная природоохранная прокуратура настояла на возврате в государственную собственность 4 гекатров прибрежной защитной полосы Байкала. Прокуратурой установлено, что в 2004 году земельный участок площадью 4 гектара у реки Сеногда, непосредственно примыкающий к акватории Байкала, передан частное владение индивидуальному предпринимателю.



Такая ситуация сложилась из-за допущенных нарушений со стороны администрации Северо-Байкальского района по распоряжению федеральными землями. Муниципалитет не имел на это полномочий, сообщили в пресс-службе надзорного органа. Спорный земельный участок относится к государственному лесному фонду, находится на незатронутой природной территории, на нем сохранено естественное биоразнообразие.



Несмотря на то, что с момента оформления права собственности участок так и не был освоен предпринимателем, статус собственника позволяет ему распоряжаться имуществом по своему усмотрению. Это угрожает экологическому порядку, так как участок ограничен в обороте и не может находится в иной собственности нежели государственной, представляя собой особую природную ценность.



Для устранения выявленных нарушений прокурор обратился в суд с иском о признании права собственности на землю отсутствующим и снятии участка с государственного кадастрового учета.Решением Северобайкальского городского суда требования прокурора удовлетворены. В настоящее время идёт срок на апелляционное обжалование судебного акта.



Фото: doskaurala.ru

