26.03.2021
Бурятию в выходные ждут метели и снежные лавины

Бурятию в выходные ждут метели и снежные лавины

Резкие перепады температуры возможны в районах

МЧС Бурятии предупреждает, что сегодня 26 марта  по Северо-Байкальскому район возможен сход снежных масс. 

- Лавиноопасно. Воздержитесь от выходов в горы в данном районе, - сообщает МЧС. 

Завтра 27 марта по южной половине республики ожидается ветер до 24 м/с, снег, метели, резкие перепады температуры!

- На автодорогах гололедица, накаты, заносы! Тел. спасения 112, - напоминают спасатели. 


Фото: Номер один
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