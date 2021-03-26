Бурятию в выходные ждут метели и снежные лавины

Резкие перепады температуры возможны в районах



МЧС Бурятии предупреждает, что сегодня 26 марта по Северо-Байкальскому район возможен сход снежных масс.



- Лавиноопасно. Воздержитесь от выходов в горы в данном районе, - сообщает МЧС.



Завтра 27 марта по южной половине республики ожидается ветер до 24 м/с, снег, метели, резкие перепады температуры!



- На автодорогах гололедица, накаты, заносы! Тел. спасения 112, - напоминают спасатели.





Фото: Номер один

