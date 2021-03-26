В Бурятии в Баргузинском заповеднике просыпаются медведи

Косолапые отмечают Никифоров день, а экологи то, что «хозяева тайги» выходят из берлог раньше обычного



Никифоров день, приходящийся в народном календаре на 26 марта, считался днем пробуждения медведей от зимней спячки и выхода их из своих берлог. В Баргузинском заповеднике первый след медведя в этом году был обнаружен 11 марта в восьми километрах на юго-восток от полевой базы Давша во время проведения учета мышевидных. Судя по тому, что следы были припорошенными, их медведь оставил 9 марта после сильного ветра, сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья», объединенной дирекции Забайкальского нацпарка и Баргузинского заповедника.



По характеру оставленных следов можно судить, что зверь был средних размеров и двигался он сначала вверх, а потом вдоль по склону горы в местности – «Бириканские щеки». Медведь вышел из берлоги удивительно рано, ведь средняя многолетняя дата регистрации такого явления в заповеднике (за период с 1938 по 1998 гг.) приходится на 17 апреля, но в последние годы (2017-2020 гг.) эта дата сместилась на конец марта, что связано с глобальными климатическими изменениями.



В Бурятии медведь находится в берлоге около 165 дней. И после выхода из неё мало двигается, устраивает удобные лежки, выстилая их молодыми веточками сосны. Большое влияние на время пробуждения «хозяина тайги» сейчас оказывает повышение температуры окружающей среды, что и наблюдалось в начале марта 2021 года.



В ближайшее время предстоит отслеживание сроков пробуждения медведей на других участках заповедной территории и особенностей поведения рано просыпающихся особей.



Фото: zapovednoe-podlemorye.ru

