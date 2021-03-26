В Бурятии число выздоровевших от COVID-19 за сутки в два раза превысило число заболевших

Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 35 780



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 35 780. Это на 55 случаев больше, чем было в четверг, 54% (18 976) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 772 человек, двое - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 55 новых случаев коронавируса: 42 человека обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Круг контактных лиц составляет 1 423 человек.



В стационарах получает лечение 518 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 373. В отделениях реанимации находится 64 пациента (из них старше 65 лет – 39), на ИВЛ 32 пациента (из них старше 65 – 19), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 20.



Амбулаторное лечение проходят 444 пациента с COVID-19.



Всего выздоровели от коронавируса 34 046 (+111) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 785 коек, занято – 518, свободно – 267 коек. Занятость коечного фонда составляет 65,9%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2 439 человек, с нарастающим итогом – 895 587 человек.



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