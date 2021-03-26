26.03.2021
Заслуженная артистка Бурятии поддержала тяжелобольную девочку

Заслуженная артистка Бурятии поддержала тяжелобольную девочку

Родители Адисы поблагодарили Мэдэгму за помощь


Семья девочки Адисы с тяжелым диагнозом «спинально-мышечная атрофия» сообщила в социальных сетях, что их поддержала заслуженная артистка республики и звезда бурятской эстрады Мэдэгма Доржиева.

- От всего сердца благодарим Мэдэгму Доржиеву и хотим сказать, что вы наделены богом не только гениальным талантом шикарной певицы, но и огромным сердцем и чистой кристальной душой! – сообщили Гармаевы.

Родители девочки также рассказали, что их взяли под крыло благотворительные фонды – они окажут юридическую поддержку.

- Нас взяли под крыло благотворительные фонды, но это всего лишь значит, что нам окажут юридическую поддержку, и гарантия того, что мы не мошенники. Фонды не в силах закрывать такие космические сборы. За финансовую часть сбора отвечают родители, - рассказали в соцсетях.

Между тем, после уколов «Спинразы» девочка стала чувствовать себя лучше.

- Адисе в феврале этого года закупили за счет республиканского бюджета 4 препарата «Спинраза». Он дал силы Адисе. Появилась сила в ручках, ножки стали более активно двигаться, - рассказала мама девочки Дарима на сайте фонда «Право на жизнь».

На сегодняшний день на лечение удалось собрать 36 миллионов 151 тысячу рублей, осталось – 123 миллиона 848 тысяч. Для помощи родителям можно воспользоваться реквизитами.


СБЕРБАНК (мама Адисы - Дарима Андреевна Г )
2202201887044796
📲89503863174

СБЕРБАНК счёт Адисы
40817810709167640548

СБЕРБАНК ( папа Адисы- Арсалан Юрьевич Г )
4173980028315014
📲 89516399101

СБЕРБАНК ( дедушка Адисы - Андрей Анатольевич В )
2202200830335574
89025324696

ВТБ ( мама Адисы- Дарима Андреевна Г )
4893470460105726
📲89503863174

ГАЗПРОМБАНК ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г ) 4249170443427962

ТИНЬКОФФ ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г )
5536913926253812

ВАЛЮТНЫЙ СЧЁТ ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г )
40817840109162100705

PAYPAL ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г )
garm_darima19@mail.ru

фото: "Номер один"
сбор средств болезнь дети
^