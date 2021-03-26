Олимпийский призер из Бурятии рассказала о службе в Росгвардии

Любовь Волосова дослужилась до звания старший сержант полиции

Известная спортсменка, бронзовый призер Олимпиады в Лондоне-2012 Любовь Волосова давно завершила спортивную карьеру и успешно трудится в силовом ведомстве. Об этом она мечтала с раннего детства.

Ради службы она окончила юридический факультет БГУ и поступила на службу в ОМОН «Кречет». Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, старший сержант полиции Любовь Волосова лично принимает участие в проведении специальных операций по пересечению преступлений и административных правонарушений и наряду с мужчинами выполняет служебно-боевые задачи, отрабатывает навыки в десантно-штурмовой подготовке, в комплексных занятиях в полевых условиях, совершает марш-броски.

- Годы спортивных тренировок, хорошая физическая форма, сила духа помогают преодолевать служебные трудности. У нас нелегкая работа, но мы понимаем, что служим на благо людей. Наша профессия опасна, требует серьёзной подготовки, преданности не только своему делу, но и боевому товарищу, - отмечает старший сержант полиции Любовь Волосова.



Многократный призер соревнований по служебно-прикладным видам спорта, Любовь активно участвует в общественной и спортивной жизни не только подразделения, но и всего спортивного сообщества Бурятии. Спортсменка проводит Уроки мужества и спортивные занятия для школьников и студентов, рассказывает о службе в ОМОНе, своей спортивной карьере, показывает приемы самообороны.

Сослуживцы и коллеги с теплотой говорят о ней как о сестре, для них она боевая подруга.



- Люба – разносторонний человек, лидер по жизни.Она упорная и в жизни всегда добивается поставленной цели. Любовь Волосова показывает молодым росгвардейцам пример трудолюбия, силы духа и воли, старается быть лучшей во всём, за что берётся. Секрет тут прост: она влюблена в свою работу, в службу, - отметил командир отряда полковник полиции Александр Грасс.





Коллаж Номер один, фото федерации спортивной борьбы РФ, Росгвардии по РБ