Буривуд vs Сахавуд

Чей же кинематограф – Бурятии или Якутии – зарабатывает больше?



Эксперт Коммуникационного агентства АГТ Владислав Шулаев составил рейтинг бурятского и якутского кино, основываясь на голых фактах – цифрах проката. Как известно, зритель кинопроката голосует ногами, принося деньги в кассу зала. Чей же кинематограф – Бурятии или Якутии – зарабатывает больше? Поиски ответа на этот вопрос публикует портал



«Четыре криминальных боевика из Бурятии вышли в российский прокат. Остальные фильмы заработали ниже средней планки сборов якутского кино», – говорит Владислав Шулаев.



При этом маркетолог подчеркивает: без роста и развития ожиданий регионального зрителя, без увеличения республиканской сети проката до 50 киноэкранов такой скачок для якутского кино был невозможен. Поэтому успех его обусловлен запросом аудитории.



«Это другой уровень развития кино, в основе его лежит экономика, взаимодействие создателей фильмов, прокатной сети и аудитории. Якутия прошла начальный этап, когда снималось много – в последние несколько лет найден текущий оптимум по числу годовых релизов – 6-7 в год. Выросло не только кино, но и зритель, который ждет это кино. Масштабы якутского кино, если посмотреть на кассовые сборы первой республиканской тридцатки, впечатляют еще больше. В якутском кино есть элементы, которых нет в другом кинематографе», – поделился эксперт.



Итак, топ-3 бурятского кинопроката:



1 место – «Эластико» (2016 год) – 19,5 млн рублей.

2 место – «Решала 2» (2015 год) – 19,2 млн рублей.

3 место – «Решала. Нулевые» (2019 год) – 16,7 млн рублей.







Якутский топ-3 по прокату:

1 место – «Агент Мамбо» (2019 год) – 16,3 млн рублей.

2 место – «Тыгын Дархан» (2020 год) – 11,1 млн рублей.

3 место – «Пугало» (2021 год) – 10,3 млн рублей







Владислав Шулаев подчеркивает, что пока из российских регионов рейтинги самых кассовых фильмов можно составлять только для Бурятии и Якутии – на остальных территориях число кинолент с официальной статистикой сборов не превышает 5-6. Этот рейтинг составлен на данных системы ЕАИС. В него попали картины, вышедшие в прокат с 2016 по настоящее время.



Владислав Шулаев – директор по продвижению территорий Коммуникационного агентства АГТ, эксперт Российской ассоциации по связям с общественностью.



Фото: tvoidv.ru Эксперт Коммуникационного агентства АГТ Владислав Шулаев составил рейтинг бурятского и якутского кино, основываясь на голых фактах – цифрах проката. Как известно, зритель кинопроката голосует ногами, принося деньги в кассу зала. Чей же кинематограф – Бурятии или Якутии – зарабатывает больше? Поиски ответа на этот вопрос публикует портал «Твой Дальний Восток» «Четыре криминальных боевика из Бурятии вышли в российский прокат. Остальные фильмы заработали ниже средней планки сборов якутского кино», – говорит Владислав Шулаев.При этом маркетолог подчеркивает: без роста и развития ожиданий регионального зрителя, без увеличения республиканской сети проката до 50 киноэкранов такой скачок для якутского кино был невозможен. Поэтому успех его обусловлен запросом аудитории.«Это другой уровень развития кино, в основе его лежит экономика, взаимодействие создателей фильмов, прокатной сети и аудитории. Якутия прошла начальный этап, когда снималось много – в последние несколько лет найден текущий оптимум по числу годовых релизов – 6-7 в год. Выросло не только кино, но и зритель, который ждет это кино. Масштабы якутского кино, если посмотреть на кассовые сборы первой республиканской тридцатки, впечатляют еще больше. В якутском кино есть элементы, которых нет в другом кинематографе», – поделился эксперт.Итак, топ-3 бурятского кинопроката:1 место – «Эластико» (2016 год) – 19,5 млн рублей.2 место – «Решала 2» (2015 год) – 19,2 млн рублей.3 место – «Решала. Нулевые» (2019 год) – 16,7 млн рублей.Якутский топ-3 по прокату:1 место – «Агент Мамбо» (2019 год) – 16,3 млн рублей.2 место – «Тыгын Дархан» (2020 год) – 11,1 млн рублей.3 место – «Пугало» (2021 год) – 10,3 млн рублейВладислав Шулаев подчеркивает, что пока из российских регионов рейтинги самых кассовых фильмов можно составлять только для Бурятии и Якутии – на остальных территориях число кинолент с официальной статистикой сборов не превышает 5-6. Этот рейтинг составлен на данных системы ЕАИС. В него попали картины, вышедшие в прокат с 2016 по настоящее время.Владислав Шулаев – директор по продвижению территорий Коммуникационного агентства АГТ, эксперт Российской ассоциации по связям с общественностью.Фото: tvoidv.ru